Kocaeli\'de bayramda şehitliklerde dualar edildi

Kocaeli'de Ramazan Bayramı dolayısıyla Bağçeşme Namazgah ve Polis Şehitliği'nde hüzünlü bayram yaşandı, şehitler dualarla anılarak kabirlerine çiçekler bırakıldı.

Vali İlhami Aktaş, Ramazan Bayramı münasebetiyle Bağçeşme Namazgah ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlik ziyaretine Deniz Eğitim ve Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, şehit aileleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Bağçeşme Namazgah Şehitliği'nde gerçekleştirilen ilk ziyarette tüm şehitler ve merhum gaziler için Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından Vali İlhami Aktaş ve beraberindeki protokol üyeleri, edilen dualar eşliğinde şehit kabirlerine çiçek bıraktı. Şehit yakınlarıyla yakından ilgilenen Vali Aktaş, ailelerle sohbet ederek sabır dileklerini iletti. Namazgah Şehitliği ziyaretinin ardından heyet, Polis Şehitliği'ne geçti. Burada da Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edilirken, şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı. - KOCAELİ