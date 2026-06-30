Kocaeli\'de cankurtaranlar iki haftada 66 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan cankurtaran ekipleri, deniz sezonunun ilk iki haftasında sahillerde boğulma tehlikesi geçiren 66 kişiyi kurtardı.

Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Karadeniz ve Marmara kıyılarındaki plajlarda yoğun mesaisine devam ediyor. Sahillerde güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tutan ekipler, muhtemel can kayıplarının önüne geçmek için 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuz halinde bekliyor.

Sezonun açılışından bu yana görev bölgelerinde toplam 66 kişiyi sudan çıkararak hayata bağlayan KOSKEM ekipleri, 22-28 Haziran tarihlerini kapsayan son bir haftalık dönemde ise 33 kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Son bir haftadaki müdahalelerin 24'ü Bayramoğlu'nda yapılırken, Kerpe'de 5, Cebeci'de 3 ve Darıca'da 1 kişi boğulma tehlikesinden kurtarıldı.

Vatandaşlara "uyarılara uyun" çağrısı

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların deniz keyfini güvenli şekilde sürdürebilmeleri için cankurtaran hizmeti sunulan plajları tercih etmeleri uyarısında bulundu.

Vatandaşlardan ayrıca sahillerde çekilen uyarı bayraklarını dikkate almaları ve cankurtaran ekiplerinin yönlendirmelerine titizlikle uymaları istendi. KOSKEM ekiplerinin, yaz sezonu boyunca Kocaeli sahillerinde vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla kesintisiz görev yapacağı bildirildi. - KOCAELİ