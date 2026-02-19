Cenazeler ücretsiz naklediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vefat eden vatandaşların cenaze nakil işlemlerini ücretsiz karşılıyor. 400 kilometrenin üzerindeki mesafelerde cenazeler uçakla naklediliyor.

Cenaze nakil sürecinin hızlı ve düzenli ilerlemesi amacıyla dijital ve merkezi koordinasyon sistemi kullanılıyor. Ölüm belgesinin alınmasının ardından başlayan süreç, tek merkezden yönetilerek en kısa sürede ve eksiksiz şekilde tamamlanıyor. Büyükşehir belediyesi, karayolu ile ulaşımın uzun sürdüğü mesafelerde ise defin sürecinin gecikmemesi adına havayolunu kullanıyor. 400 kilometrenin üzerindeki mesafelerde cenazeler uçakla nakledilirken, hava yolu dahil tüm cenaze nakil işlemleri ücretsiz gerçekleştiriliyor. Cenaze nakillerinde soğutmalı cenaze nakil araçları kullanılarak, sağlık ve hijyen kuralları ön planda tutuluyor.

Cenaze nakil işlemleriyle ilgili bilgi ve destek almak isteyen vatandaşlar, günün her saati hizmet veren Alo 188 hattı üzerinden yetkililere ulaşabiliyor.

2025'te 11 bin 228 cenaze ücretsiz taşındı

Büyükşehir belediyesi tarafından 2025 yılında şehir içi ve şehirlerarası olmak üzere toplam 11 bin 228 cenazenin nakli ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Aynı yıl il dışına toplam 2 bin 497 cenaze nakli yapılırken, bu nakillerin bin 834'ü karayolu, 663'ü ise havayolu ile sağlandı. - KOCAELİ