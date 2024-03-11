Kocaeli'de Çiftçilere Damızlık Koç Desteği - Son Dakika
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Kocaeli'de Çiftçilere Damızlık Koç Desteği

Kocaeli\'de Çiftçilere Damızlık Koç Desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere damızlık koç desteği sağlayarak hayvansal üretimi artırmayı hedefliyor. İlk etapta 75 Merinos ırkı koçun teslim edildiği projenin ikinci etabında ise 123 koç kura yöntemiyle üreticilere dağıtıldı.

11.03.2024 13:02  Güncelleme: 13:10
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Kocaeli'de yüzde 50 hibeli olarak çiftçilere verilecek 650 damızlık koç ve tekenin 198'i kura sistemi ile sahiplerine teslim edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koyun ve keçilerde verimliliği artırmak için hayata geçirilen "Damızlık Koç Desteği Projesi" kapsamında, üreticilere damızlık koç desteği sağlıyor. Yüzde 50 hibeli desteğin ilk etabında 75 Merinos ırkı koç, geçen hafta üreticilere teslim edilmişti. Projenin ikinci etabında ise 123 koç törenle üreticilere dağıtıldı. Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı devlet üretme çiftliğinde yetiştirilen 100 baş Karacabey Merinosu ırkı ve 23 baş Kıvırcık ırkı koç, projeye başvuran üreticilere kura yöntemiyle teslim edildi.

"Et ile süt verimlerinin artırılması, hayvan sürülerinin ıslahını amaçlıyoruz"

Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık, çiftçilere, tarım ve hayvancılığa, hayata geçirdikleri çok sayıda proje ile ciddi destekler verdiklerini söyledi. Büyükşehirin destekleriyle birlikte Kocaeli'de tarımsal ve hayvansal üretimin arttığını belirten ve sürekli çiftçinin yanında olduklarını dile getiren Aydınlık, "Daha önce damızlık manda vermiştik. Şimdi ise 'Damızlık Koç Desteği Projesi' ile üreticileri desteklemeyi sürdürüyoruz. Küçükbaş hayvancılıkta nitelikli damızlık ihtiyacının karşılanmasıyla yerli koyun ve keçilerin et ile süt verimlerinin artırılması, hayvan sürülerinin ıslahını amaçlıyoruz. Koçların tüm kontrolleri yapılarak sağlıklı şekilde getirildi. Geçen hafta projenin ilk etabında 75 üreticimize Merinos ırkı koç teslim etmiştik. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinden gelen talepler doğrultusunda, ikinci etapta yine kura yöntemiyle 100 baş Karacabey Merinosu ırkı ve 23 baş Kıvırcık ırkı koç üreticilere yüzde 50 hibeli olarak verilecek. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" diye konuştu.

Toplamda 500 koç ve 150 tekenin verileceği proje, üreticilerden büyük ilgi gördü. Desteğin kendileri için çok önemli olduğunu belirten yetiştiriciler, her zaman yanlarında olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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