Kocaeli\'de çiftçilere tohum ve gübre desteğiyle 7 bin dekar mısır tarlası tarıma kazandırıldı

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Kocaeli'de çiftçilere sunulan tohum ve gübre desteğiyle atıl durumdaki 7 bin dekar mısır tarlası tarıma kazandırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem tarım ve hayvancılığı geliştirmek, hem de çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için üreticilere onlarca kalem hibe desteği sağlıyor. Bu kapsamda, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında talebi alınan yaklaşık bin 800 çiftçiye yüzde 50 hibeli 23 bin paket katı organomineral taban gübresi ile 2 bin 200 paket dane mısır ve 3 bin paket silajlık mısır tohumu verildi.

Mazot desteğiyle birlikte küçük ve büyükbaş hayvanlar için yem olarak kullanılan mısır tohumlarını toprakla buluşturan çiftçiler, olgunluğa ulaşan ürünlerinin hasadına başladı. Slaj biçerdöverlerle tarladaki mısırların kısa sürede hasadı yapılıyor ve yemlik olarak kullanıma hazır hale getiriliyor. Tohum, gübre ve mazot desteğiyle bu yıl Kocaeli genelinde 37 bin dekar mısır tarlası tarıma kazandırıldı. Kandıra Selimköy Muhtarı Selim Akçay'ın 50 dönümlük tarlasında yapılan hasatta 250 ton slajlık mısır elde edildi. Yıllardır çiftçilik yapan Akçay, bu yıl verimin yüksek olduğunu belirterek, tarımsal desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. - KOCAELİ