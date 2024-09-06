Kocaeli'de çiftçilere tohum ve gübre desteğiyle 7 bin dekar mısır tarlası tarıma kazandırıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de çiftçilere tohum ve gübre desteğiyle 7 bin dekar mısır tarlası tarıma kazandırıldı

Kocaeli\'de çiftçilere tohum ve gübre desteğiyle 7 bin dekar mısır tarlası tarıma kazandırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere tohum ve gübre desteği sağlayarak atıl durumdaki 7 bin dekar mısır tarlasını tarıma kazandırdı. Çiftçiler, mazot desteğiyle birlikte mısır tohumlarını toprakla buluşturarak yüksek verim elde etti.

06.09.2024 12:15  Güncelleme: 12:16
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Kocaeli'de çiftçilere sunulan tohum ve gübre desteğiyle atıl durumdaki 7 bin dekar mısır tarlası tarıma kazandırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem tarım ve hayvancılığı geliştirmek, hem de çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için üreticilere onlarca kalem hibe desteği sağlıyor. Bu kapsamda, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında talebi alınan yaklaşık bin 800 çiftçiye yüzde 50 hibeli 23 bin paket katı organomineral taban gübresi ile 2 bin 200 paket dane mısır ve 3 bin paket silajlık mısır tohumu verildi.

Mazot desteğiyle birlikte küçük ve büyükbaş hayvanlar için yem olarak kullanılan mısır tohumlarını toprakla buluşturan çiftçiler, olgunluğa ulaşan ürünlerinin hasadına başladı. Slaj biçerdöverlerle tarladaki mısırların kısa sürede hasadı yapılıyor ve yemlik olarak kullanıma hazır hale getiriliyor. Tohum, gübre ve mazot desteğiyle bu yıl Kocaeli genelinde 37 bin dekar mısır tarlası tarıma kazandırıldı. Kandıra Selimköy Muhtarı Selim Akçay'ın 50 dönümlük tarlasında yapılan hasatta 250 ton slajlık mısır elde edildi. Yıllardır çiftçilik yapan Akçay, bu yıl verimin yüksek olduğunu belirterek, tarımsal desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de çiftçilere tohum ve gübre desteğiyle 7 bin dekar mısır tarlası tarıma kazandırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de çiftçilere tohum ve gübre desteğiyle 7 bin dekar mısır tarlası tarıma kazandırıldı - Son Dakika
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