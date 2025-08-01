Kocaeli\'de Çocuklar İçin Eğlenceli Oyun Günü

Kocaeli'de düzenlenen "Çık Dışarıya Oynayalım" çerçevesinde Kandıra'da çocuklar oyun ve atölyelerle dolu eğlenceli bir gün geçirdi. Halat çekme yarışında ise aileler, çocuklara karşı galip gelemedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Çık Dışarıya Oynayalım etkinlikleri, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinin ardından Kandıra'da gerçekleştirildi. Namazgah Kültür Merkezi bahçesinde kurulan etkinlik alanına çocuklar ilgi gösterdi. Kendileri için hazırlanan oyun parkurları ve atölyelerde keyifli vakit geçiren çocuklara aileleri de eşlik etti.

Çocukları dijital dünyadan uzaklaştırmak amacıyla alanda geleneksel sokak oyunlarına da yer verildi. Sosyalleşme fırsatı bulan çocuklar, aileleriyle birlikte halat çekme yarışına katıldı, ailelerine karşı mücadele etti. Aileler, çocukları karşısında zor anlar yaşadı. Halat çekme yarışının ardından gerçekleştirilen çuval yarışı ise renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmalar, ailelerin yoğun ilgisini çekerken çocuklarıyla birlikte kaliteli vakit geçirme fırsatı sundu.

Sahne alanında çocuklar için masal gösterileri sergilendi. Bilim şovlarını merakla izleyen minikler, eğlenceli anlar yaşadı. - KOCAELİ