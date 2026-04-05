Kocaeli'de 700 tonluk vinçle 9 saatlik gece operasyonu
Kocaeli'de 700 tonluk vinçle 9 saatlik gece operasyonu

Kocaeli\'de 700 tonluk vinçle 9 saatlik gece operasyonu
05.04.2026 13:41  Güncelleme: 14:00
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Kavşağı Koridor Projesi kapsamında D-130 Karayolu'ndaki trafik düğümünü çözecek köprünün dev kirişlerini montajladı. 700 tonluk vinç ile gerçekleştirilen çalışmada, 7 dev kiriş 9 saatte yerleştirildi. Proje tamamlandığında bölge trafiğinde önemli bir rahatlama sağlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Kavşağı Koridor Projesi kapsamında D-130 Karayolu'ndaki trafik düğümünü çözecek köprünün dev kirişlerini gece mesaisiyle yerleştirdi. Başkan Tahir Büyükakın'ın sosyal medyadan canlı yayınladığı çalışmada, her biri 82 ton olan 7 dev kiriş 700 tonluk vinçle 9 saatte monte edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin dört bir yanında önemli ulaşım yatırımlarına imza atan ekipler, D-130 Karayolu ile Ömer Türkçakal Bulvarı bağlantısını sağlayacak direksiyonel kavşağın en kritik aşamalarından birini geride bıraktı. Trafiğin aksamaması için gece saat 01.30'da başlayan montaj çalışmalarında, yaklaşık 80 kişilik uzman bir ekip görev aldı. Operasyon için bölgeye getirilen 700 tonluk dev vinç yardımıyla, yüksekliği 1 metre 80 santimetre, ağırlığı ise 82 ton olan 7 dev kiriş büyük bir titizlikle köprü ayaklarına yerleştirildi. Sadece 9 saat süren hummalı çalışmanın ardından güzergah, saat 10.30 sıralarında yeniden trafiğe açıldı.

Başkan Büyükakın canlı yayınladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ekiplerin gece boyunca süren zorlu mesaisini sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınla paylaştı. Kent trafiğine nefes aldıracak bu devasa yapının yükselişi, vatandaşlar tarafından anbean takip edildi.

Bölge trafiğine derin bir nefes aldıracak

Toplam 862 metre uzunluğunda olan ve D-130 Karayolu ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinden geçen iki önemli araç köprüsünü barındıran proje, tamamlandığında bölge trafiğinde rahatlama sağlayacak.

Direksiyonel bağlantı kolu devreye girdiğinde, mevcut durumda Yuvacık Sapağı üzerinden Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nden gelen trafik akışının birleşmesiyle oluşan darboğaz ortadan kalkacak. D-130 Karayolu ile Ömer Türkçakal Bulvarı arasındaki kesişim noktası ayrıştırılarak, güzergahtaki ulaşım çok daha düzenli, güvenli ve akıcı hale getirilecek. - KOCAELİ

Son Dakika Yerel Kocaeli'de 700 tonluk vinçle 9 saatlik gece operasyonu - Son Dakika

Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Edirne’de su seviyesi yükselen Tunca ve Meriç’te ’sarı alarm’ uyarısı devam ediyor Edirne'de su seviyesi yükselen Tunca ve Meriç'te 'sarı alarm' uyarısı devam ediyor
İzmir’de çamura saplanan 2 çocuk kurtarıldı İzmir'de çamura saplanan 2 çocuk kurtarıldı

08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
08:18
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
07:59
Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 106’ncı yılı coşkuyla kutlanacak
Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacak
07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Kocaeli'de 700 tonluk vinçle 9 saatlik gece operasyonu - Son Dakika
