Kocaeli'de Din Görevlilerinden Tiyatro Performansı
Kocaeli'de Din Görevlilerinden Tiyatro Performansı

16.08.2025 11:13  Güncelleme: 11:15
Kocaeli'de 'Zor Zamanın Müslümanı Olmak' adlı tiyatro oyunu, din görevlilerinin sahne performansıyla ilk kez izleyicilerle buluştu ve büyük beğeni topladı. Tebük Seferi'ni konu alan oyun, Eylül ayından itibaren İzmit'teki tüm liselerde sahnelenecek.

Kocaeli'de "Zor Zamanın Müslümanı Olmak" adlı tiyatro oyunu, Türkiye'de ilk kez din görevlilerinin sahne performansıyla izleyicilerden tam not aldı. Tebük Seferi'ni konu alan oyun, Eylül ayından itibaren İzmit genelindeki tüm liselerde sahnelenecek.

İzmit İlçe Müftülüğü, gençlik çalışmalarında anlamlı bir projeye imza attı. İzmit İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan "Zor Zamanın Müslümanı Olmak" adlı tiyatro oyunu, Halkevi Gençlik Merkezi bünyesindeki Genç Sahne'de seyirciyle buluştu. Bu özel tiyatro oyununda sahne alan 16 din görevlisi, izleyicilere hem duygusal hem de tarihi bir yolculuk yaşattı. Tebük Seferi'ni merkeze alan oyun, İslam tarihinin zorluklarla dolu dönemlerinden birini sahneye taşıdı. "Zor zamanlarda iman, sadakat ve dirayet" kavramlarını etkileyici bir dille işleyen performans, salondakilerden büyük alkış aldı.

İlk kez din görevlilerinin profesyonel bir tiyatro performansıyla sahne aldı

Projenin en dikkat çekici yönü, ilk kez din görevlilerinin profesyonel bir tiyatro performansıyla sahneye çıkması oldu. Tiyatro sanatının gücünü gençlere ulaşmak için kullanan bu çalışma, dini temsili sanatsal bir dille aktarması bakımından da önemli bir örnek teşkil etti. Oyunun yazarlığını Sefer Güzeldal, yönetmenliğini ise KO-MEK Tiyatro Branşı Eğitmeni Murat Kaya üstlendi. Din görevlileri, haftalar süren hazırlık süreci boyunca oyunculuk eğitimi alarak sahneye hazırlandı. Proje kapsamında sanat ve dini eğitim bir araya getirilerek gençlere ulaşmanın yeni ve etkili bir modeli ortaya kondu.

Tüm liselerde sahnelenecek

Gençlere İslam tarihinden güçlü mesajlar vermeyi hedefleyen oyun, Eylül ayından itibaren İzmit genelindeki tüm liselerde sahnelenecek. Ahlak, sorumluluk, dayanışma ve inanç gibi temel değerlerin sanat yoluyla aktarılması amaçlanan çalışma, yerel ölçekte bir ilk olma özelliği taşıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Son Dakika

Kocaeli'de Din Görevlilerinden Tiyatro Performansı
