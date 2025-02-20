Kocaeli'de Doğal Gaz Mağduriyeti

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Kış ortasında büyük mağduriyet: Isınmak için komşuya gidiyorlar

Isınamıyorlar ama yine de fatura ödüyorlar

Doğal gaz mağdur etti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaklaşık bir aydır devam eden doğal gaz sorunu, mahalle sakinlerini mağdur etti. Soğuk havada ısınamayan vatandaşlar, çareyi kalın giyinmekte ve ısıtıcısı olan komşularına gitmekte buluyor. Yetkililerden çözüm bekleyen vatandaşlar, ödedikleri doğal gaz faturalarına rağmen hizmet alamamaktan şikayetçi.

Hacıosman Mahallesi Akça Sokak'taki bazı binalarda yaklaşık bir aydır doğal gaz sorunu yaşanıyor. Nedeni henüz belirlenemeyen bu sorun, kış soğuklarının kendini hissettirdiği şu günlerde vatandaşları zor durumda bıraktı. Doğal gaz kesintisi nedeniyle ısınamayan mahalle sakinleri, kalın kıyafetler giyerek ya da elektrikli sobalarla ısınmaya çalışıyor. Evinde ısıtıcı olmayan bazı vatandaşlar ise çareyi komşularına sığınmakta buluyor.

Kesintinin en büyük etkilerinden biri de mutfakta hissediliyor. Ocakları çalışmayan vatandaşlardan bazıları piknik tüpüyle idare ederken, yemek yapma imkanı bulamayanlar ise mecburen hazır gıda tüketmek zorunda kalıyor.

Vatandaşların şikayetleri üzerine bölgeye gelen İZGAZ ekipleri sorunu çözmeye çalışsa da şu ana kadar kalıcı bir çözüm bulunamadı. Çalışmaların ardından doğal gaz zaman zaman gelse de kısa süre sonra yeniden kesiliyor. Yaklaşık iki gün önce bazı binalarda doğal gaz kokusu hissedilmesi ise mahalle sakinlerinin endişelerini daha da artırdı.

"Ne yapacağımızı bilmiyoruz"

Mağdur olan vatandaşlardan İsmail Öcal, doğal gaz probleminin yaklaşık 1 aydır sürdüğünü ifade ederek, "Ekipler sürekli gelip gidiyor, bundan şikayetçiyiz. Çocuklarımız da var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Geliyorlar, bakıyorlar ve bir çözüm bulmadan geri gidiyorlar. Isınamıyoruz. Arada bir yanıyor, sonra yine yok. Buna bir çare istiyoruz, bu şekilde olmuyor" dedi.

"Kalın giyinerek ısınmaya çalışıyoruz, hazır gıda alıyoruz"

Ailesinin yaklaşık 3 bin lira tutarında doğal gaz faturası ödediğini söyleyen Tuğba Kireççioğlu, "Asla evde ısınamıyoruz. Doğal gazı sabah yapıyorlar, akşamına geri bozuluyor. Ekiplerin günde iki defa geldikleri oluyor, hiçbir şekilde tamir olmuyor. Sıkıldık bu durumdan. Kokudan da çok etkileniyoruz ve zarar görüyoruz. Şuan hiçbir şekilde ısınmayı halledemiyoruz çünkü elektrik faturaları da pahalı geliyor. Ocaklarımızda doğal gaz olmadığı için çalışmıyor ve biz kalın kalın giyinerek ısınmaya çalışıyoruz. Küçük tüpte yemek yapıyoruz ya da hazır gıda alıp yiyoruz. Ben evde hamur işi yapıp, aileme getiriyorum. Çocuğumu da anneme bırakıyordum. Şuanda bırakamıyorum. Annemlerde kat kat giyinerek, çorap üstüne patik giyerek ısınmaya çalışıyor" diye konuştu.

"Gazın pis geldiğini söylüyorlar"

Veysel Koç ise "Yaklaşık 1 aydır yaşadığımız bir sıkıntı var. Ekipleri çağırıyoruz, yetkili arkadaşlar geliyor. Bizim kutulara, saatlere bakıyorlar. O gün doğal gaz çalışıyor ama 4-5 saat sonra yeniden gidiyor. Örneğin 2 gün önce gece 03.00'da gelen ekiplerle beraber çalıştık. 'Pis gazı atacağız' dediler. O gün sabaha kadar çalıştı, sonra yeniden arıza verdi. Gazın pis geldiğini söylüyorlar ama bu sokağın hattı bir. Hat bütün hepsini besliyor. Her ne oluyorsa diğer taraflara doğal gaz giderken bizim buraya gelmiyor. Yetkililerden acil bir çözüm bekliyoruz" şeklinde konuştu.