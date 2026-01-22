İzmit\'te atıl durumdaki okul binası sosyal tesise dönüştürülüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesi Kısalar Mahallesi'nde kullanılmayan eski okul binasında tadilat çalışması başlattı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, atıl durumdaki binanın elektrik ve su tesisatları yenilenerek, çatı ve iç mekanlarında bakım yapıldı. Okulun yanındaki lojman binası da tadilattan geçirildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından binanın, taziye evi ve köy konağı olarak bölge halkının hizmetine sunulacağı bildirildi. Yapının, köy cemiyetleri ve sosyal etkinliklerde ortak kullanım alanı olarak değerlendirilmesi hedefleniyor. - KOCAELİ