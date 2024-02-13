Kocaeli\'de Fiyat Etiketi Yönetmenliği Denetimleri Devam Ediyor

Kocaeli'de zabıta ekipleri 1 Ocak 2024 itibariyle yürürlüğe giren Fiyat Etiketi Yönetmenliği denetimlerini sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ticaret Bakanlığı'nın Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yaptığı değişikliğin yürürlüğe girmesinin ardından denetimlerini sıklaştırdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, yönetmelik değişikliği dolayısıyla lokanta, restoran, kafe, pastane gibi yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde fiyat listesi denetimi yapıyor.
Denetimlerde müşterilerin görebileceği bir yerde ve masalarda menü fiyatlarını bulundurma zorunluluğunun getirildiğini hatırlatan ekipler, yönetmelik hükümlerine göre hareket edilmesi konusunda işletmelere uyarıda bulundu. Bu kapsamda düzenlemeye konu olan lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek, içecek hizmeti sunan işyerlerinde fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara konulması zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetleyen ekipler, uygulamanın ayrıntıları noktasında ise işyerlerine gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. - KOCAELİ
Esra Ezmeci'nin programına başvurarak yardım isteyen Göksu, eşinin çalışmadığını aynı evde yaşadıkları kayınpederinin alkolik olduğunu kayınvalidesinin de müstehcen görüntüler izleyerek kendisine zorla göstermeye çalıştığını söyleyerek sitem etti.
Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, 1 Mart'ta vizyona gireceği duyurulan 'Ahmet'in Türküsü' filmine karşı sessizliğini bozarak yasal işlemler başlattıklarını açıkladı. Kaya, filmin Ahmet Kaya'nın hayatını yanlış ve ticari amaçlarla kullanarak kendi kariyerlerini yeniden kurmaya çalışan kişiler tarafından yapıldığını belirtti.
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Bakan Fidan'ın bu görüşmede iki başkana "Siz benden daha fazla mı Atatürkçüsünüz?" sorusunu yönettiği öğrenildi.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Azerbaycanlı rakibini yenerek finale çıkan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, rakibinin formasındaki Azerbaycan bayrağını öptü. Kayaalp'in o hareketi büyük beğeni aldı.
Şiddetli sağanak yağışın etkili olduğu Antalya'da 5 ilçede okullar tatil edilirken, sel sularına kapılan 1 kişi ise yaşamını yitirdi. Bölgede ekipler çalışmalarına devam ederken kentteki altyapının da sınıfta kaldığı görüldü.
Pegasus, ekonomi sınıfı yolcular için kabin bagajı hizmetinden ekstra ücret alacak. Konuyla ilgili şirketten herhangi bir açıklama yapılmazken alınan bu karar vatandaşların büyük tepkisini çekti.
İsrail'in kara saldırısı hazırlığı yaptığı Refah'taki 1,4 milyon yerinden edilmiş Filistinliyi göçe zorlamayı planladığı Mevasi bölgesinin, küçük yüzölçümü ve herhangi bir altyapı bulunmaması nedeniyle bu büyüklükte bir nüfusu barındıramayacağı belirtiliyor. İsrail'in 1,4 milyon kişiyi Mevasi'de hapsetme planı ise uluslararası toplumun tepkisini çekiyor.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sel afeti sonrasında Meteoroloji'nin Burdur ve Isparta için turuncu uyarıda bulunduğunu belirterek vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istedi.
Son Dakika › Yerel › Kocaeli'de Fiyat Etiketi Yönetmenliği Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?