Kocaeli'de Fiyat Etiketi Yönetmenliği Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Kocaeli'de Fiyat Etiketi Yönetmenliği Denetimleri Devam Ediyor

Kocaeli\'de Fiyat Etiketi Yönetmenliği Denetimleri Devam Ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe giren Fiyat Etiketi Yönetmenliği'ni denetlemeye devam ediyor. Lokanta, restoran, kafe, pastane gibi işletmelerde fiyat listesi denetimi yapılıyor.

13.02.2024 14:19  Güncelleme: 14:25
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Kocaeli'de zabıta ekipleri 1 Ocak 2024 itibariyle yürürlüğe giren Fiyat Etiketi Yönetmenliği denetimlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ticaret Bakanlığı'nın Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yaptığı değişikliğin yürürlüğe girmesinin ardından denetimlerini sıklaştırdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, yönetmelik değişikliği dolayısıyla lokanta, restoran, kafe, pastane gibi yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde fiyat listesi denetimi yapıyor.

Denetimlerde müşterilerin görebileceği bir yerde ve masalarda menü fiyatlarını bulundurma zorunluluğunun getirildiğini hatırlatan ekipler, yönetmelik hükümlerine göre hareket edilmesi konusunda işletmelere uyarıda bulundu. Bu kapsamda düzenlemeye konu olan lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek, içecek hizmeti sunan işyerlerinde fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara konulması zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetleyen ekipler, uygulamanın ayrıntıları noktasında ise işyerlerine gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Fiyat Etiketi Yönetmenliği Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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