Kocaeli'de Fransa maçı öncesi tramvaylar saat 18.00'den itibaren ücretsiz olacak - Son Dakika
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Kocaeli'de Fransa maçı öncesi tramvaylar saat 18.00'den itibaren ücretsiz olacak

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Kocaeli\'de Fransa maçı öncesi tramvaylar saat 18.00\'den itibaren ücretsiz olacak
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı’nın Fransa ile oynayacağı maç öncesi kent genelindeki ulaşım planını tamamladı. Maç öncesi saat 18.00’den itibaren tramvaylar ücretsiz hizmet verecek, belirlenen otoparklardan stadyuma ring seferleri düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kent genelindeki ulaşım planını tamamladı.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda Fransa'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde oluşabilecek araç ve yaya yoğunluğuna karşı düzenleme yapılırken, saat 18.00'den itibaren tramvayların ücretsiz hizmet vereceği, belirlenen otopark alanlarından ise stadyuma ring seferleri düzenleneceği bildirildi.

Tramvaylar saat 18.00'den itibaren ücretsiz

Şehir merkezinden stadyuma gidecek taraftarlar, saat 18.00'den itibaren tramvaylardan ücretsiz yararlanabilecek. Uygulamayla özel araç kullanımının azaltılması ve ulaşımın toplu taşıma üzerinden sağlanması hedefleniyor.

Otoparklardan ring seferi

Karşılaşmaya özel araçlarıyla gelecek taraftarlar, araçlarını belirlenen ücretsiz otopark alanlarına bırakabilecek. Bu noktalardan Kocaeli Stadyumu'na doğrudan ring seferleri yapılacak. Maç öncesi ve sonrasında ulaşım ekiplerinin sahada görev yapacağı bildirildi.

Kaynak: İHA
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