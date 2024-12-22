Kocaeli’de Genç Modacılar için USTAM Söyleşisi Düzenlendi - Son Dakika
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Kocaeli’de Genç Modacılar için USTAM Söyleşisi Düzenlendi

Kocaeli’de Genç Modacılar için USTAM Söyleşisi Düzenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'USTAM ile Yön Verenler' söyleşisinde moda sektörünün önde gelen isimlerini gençlerle buluşturarak, kariyer hedefleri için rehberlik sağladı.

22.12.2024 10:51  Güncelleme: 10:52
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Kocaeli'de düzenlenen "USTAM ile Yön Verenler" söyleşisinde moda sektörünün önde gelen isimleri gençlerle bir araya geldi.

Kurduğu Moda Akademisi ile geleceğin modacılarını yetiştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "USTAM" projesi kapsamında sektörün önde gelen isimlerini moda sektörüne adım atacak genç yeteneklerle buluşturdu. Bu kapsamda, İstihdam Akademileri ve Moda Akademisi eğitim alanında gerçekleştirilen söyleşiye, geleceğin modasına yön vermek isteyen gençler sağladı.

"USTAM ile Yön Verenler" kapsamında gerçekleşen söyleşide sektörün önde gelen isimleri Esra Elibüyük Sürmeli ve Özlem Erkan, kariyer hikayelerinden ve deneyimlerinden bahsederek, gençlere mesleki hedeflerini belirlemede yol gösterdi.

Söyleşide tecrübelerini aktaran Sürmeli, "İletişim dilinizi doğru ve etkili kullanın" diyerek gençlere cesaret aşıladı. Sürmeli, "18 yıldır aile şirketinde çalışıyorum. Tedarikçi olarak görünüyoruz ama kadın hazır giyim anlamında moda tasarımını yakından takip ediyoruz. Tasarımcı olarak gençler şimdilerde çok şanslı. Çünkü patron egemenliğinden tasarım egemenliğine doğru ilerliyoruz. Bu da gençlerin işini biraz olsun rahatlatıyor" dedi.

"Hiç kimse bana tepside fırsat sunmadı"

Konuşmasına moda tasarım alanına nasıl başladığını anlatarak başlayan Özlem Erkan ise "Öğrencilik yıllarımdan sonra tasarımcı olarak staj yapmaya başladım. Uzun süre stajdan sonra ya kendi şirketimi kuracaktım ya da tasarım alanına yoğunlaşacaktım. Köklü bir firmada çalışmalar yaparken bir yanım hep kendi markamı ve çizgimi oluşturmak için can atıyordu. Bu kapsamda İzmir'de düzenlenen moda tasarım yarışmalarına katıldım ve çeşitli dereceler aldım. Fırsatları kendi çabamla gözümü karartarak yakaladım. Hiç kimse bana tepside fırsat sunmadı. İlk kendi defilemi kendim organize ettim. Kumaş almak için birçok kapıya gittiğimde birçok engeller ve zorluklarla karşılaştım ama asla pes etmedim. Sektöre tasarımcıların önemini anlattım ve kabul görmesini sağladım" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli’de Genç Modacılar için USTAM Söyleşisi Düzenlendi - Son Dakika

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