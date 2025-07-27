Kocaeli\'de Güney Hafif Raylı Sistem Hattı Projelendirme İhalesi 30 Temmuz\'da

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin güney aksındaki ulaşımı rahatlatma hedefiyle planlanan 21 kilometrelik "Güney Hafif Raylı Sistem Hattı"nın projelendirme ihalesini 30 Temmuz'da gerçekleştirecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde başlatılan Körfezray Metro Projesi'nin İzmit ilçesindeki 5 istasyonunda saha çalışmaları planlandığı gibi devam ediyor.

Kocaeli Ulaşım Ana Planı (KUAP 2053) çerçevesinde hayata geçirilecek hat, Gölcük ilçesinden başlayarak Başiskele üzerinden İzmit'e uzanacak. Toplam 17 istasyondan oluşacak hattın, hizmete açıldığı ilk yıl günlük 202 bin, 2053 hedef yılında ise 335 bin yolcu taşıması öngörülüyor.

30 Temmuz Çarşamba günü düzenlenecek ihale ile seçilecek yüklenici firma, 120 günlük süre içinde hattın fizibilite ve maliyet etütlerini tamamlayacak. Süreç kapsamında güzergah alternatifleri belirlenecek, istasyon ve depo sahası ön projeleri hazırlanacak. Ayrıca, projenin tanıtımı için kullanılacak üç boyutlu görseller ve bir animasyon filmi de hazırlanacak.

Projenin hayata geçmesiyle Gölcük ve İzmit merkez arasındaki ulaşım süresinin 28 dakikaya inmesi hedefleniyor

Yaklaşık 50 milyar TL yatırım maliyeti olması beklenen projenin mühendislik çalışmaları, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) raylı sistem kriterleri ile ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yürütülecek. - KOCAELİ