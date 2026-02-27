Hat 250 ile ilgili önemli karar: Yarın son kez yola çıkıyor - Son Dakika
Hat 250 ile ilgili önemli karar: Yarın son kez yola çıkıyor
27.02.2026 21:44  Güncelleme: 21:45
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında yıllardır hizmet veren 250 numaralı hattın, 28 Şubat gecesi saat 23.59'da son seferini gerçekleştireceğini açıkladı. Yeni ihale süreci nedeniyle hattın kapanacağı belirtildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit- Sabiha Gökçen Havalimanı arasında yıllardır kesintisiz ulaşım sağlayan 250 numaralı hat, cumartesi günü saat 23.59 itibarıyla hizmetini noktalayacak. Karar, havalimanı işletmecisi HEAŞ tarafından gerçekleştirilen yeni ihale sürecinin ardından alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan kamuoyu bilgilendirmesinde, Hat 250'nin bugüne kadar HEAŞ ile yapılan kira sözleşmesi çerçevesinde faaliyet gösterdiği hatırlatıldı. 2026 yılı için gerçekleştirilen yeni taşımacılık ihalesi sonucunda, İzmit-Sabiha Gökçen Havalimanı güzergahındaki yolcu taşıma hakkının farklı bir işletmeye devredildiği belirtildi. Bu gelişmenin ardından mevcut sözleşme süreci sona erdi ve büyükşehir hattın kapanacağını duyurdu. Hat 250, özellikle havayolu yolcuları için Kocaeli'den İstanbul'a doğrudan ve konforlu ulaşım sağlayan önemli toplu taşıma alternatifi olarak öne çıkıyordu.

Son sefer 28 şubat gecesi 23.59'da

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre; Hat 250, cumartesi günü saat 23.59'da son seferini gerçekleştirerek hizmetini tamamlayacak. Yetkililer, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına seyahat planlarını belirtilen tarih ve saate göre yapmaları gerektiğini vurguladı.

Büyükşehir tarafından yapılan kamuoyu bilgilendirmesinde, Hat 250'nin hizmet süresi boyunca binlerce yolcuyu güvenli ve düzenli şekilde havalimanına ulaştırdığı ifade edildi. Açıklamanın sonunda yıllardır hattı tercih eden tüm yolculara teşekkür edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
