Kocaeli'de Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Kocaeli'de Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Anma Programı Düzenlendi

Kocaeli\'de Hazreti Mevlana\'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Anma Programı Düzenlendi

Kocaeli'de Hazreti Mevlana'nın 751. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 'Yad-ı Mevlana' programında sema mukabelesi yapıldı. Program, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Mevlana Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirildi.

25.12.2024 12:05  Güncelleme: 12:07
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Kocaeli'de Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. "Yad-ı Mevlana" programında, aslına uygun sema mukabelesi gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Mevlana Vakfı işbirliğinde organize edilen program, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Hz. Mevlana'nın 23. kuşak torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Azra Çelebi Kumcuoğlu'nun, mukabele ve yapılacak ritüellerle ilgili bilgi aktarımı yaptığı programda, Mevlevi dervişlerinin katılımıyla aslına uygun sema mukabelesi gerçekleştirildi.

Sema mukabelesinin bir dua olduğunu ve gösteride alkış olmamasını isteyen Kumcuoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ev sahipliği yapmasından dolayı teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ise programda yaptığı açıklamada, "Anadolu'muz, erenlerin, ariflerin, alimlerin, ozanların, abdalların, şairlerin, gönül insanlarının yurdudur. Gönül insanlarının bol ve bereketli olarak yetiştiği bu topraklar, insanlık düşün tarihine çok ciddi katkılar sunmuş, faziletin, erdemin, merhametin, sevginin ve aşkın ne olduğunu, nasıl olduğunu, yaşayarak ve yaşatarak göstermiştir. Sadece kendi çıkarı için yaşayan modern insan, insani değerlerden uzaklaştıkça aslında kendi kuyusunu kazımakta, kendi hazin sonuna yaklaşmaktadır. İşte tam da bu noktada bizim Mevlana'mız, Yunus'umuz, Hacı Bektaş'ımız ve Anadolu irfanımız devreye girmekte, insana insan olduğunu hatırlatmaktadır" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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