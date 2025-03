Kocaeli\'de Her Gün 1500 Kişilik İftar Yemeği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her gün İzmit Kent Meydanı'nda bin 500 kişilik iftar yemeği veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereket ve birleştiricilik ruhuna uygun olarak iftar organizasyonu düzenliyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Ramazan ayı ile birlikte her akşam İzmit Kent Meydanı'nda iftar veriyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen iftar yemeği her gün 3 çeşit yemek, tatlı, su ve ayran ikramı şeklinde yapılıyor. Ramazan ayının son gününe kadar aralıksız sürecek olan organizasyonda her gün bin 500 kişilik iftar veriliyor. - KOCAELİ