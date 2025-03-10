Kocaeli'de Hüsn-i Hat Sanatı Kursları İlgi Görüyor - Son Dakika
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Kocaeli'de Hüsn-i Hat Sanatı Kursları İlgi Görüyor

Kocaeli\'de Hüsn-i Hat Sanatı Kursları İlgi Görüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Nefise Mektebi'nde Hüsn-i Hat kursları devam ediyor. Sanat Eğitmeni Merve Kara Kızılkaya, öğrencileriyle meşk usulü ile dersler vererek sanatın güzelliklerini öğretiyor.

10.03.2025 13:01  Güncelleme: 13:03
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Kocaeli'de Akademi Lise Nefise Mektebi öğrencileri; gözlere nur, gönüllere sürur veren hüsn-i hat sanatının en nadide eserlerine imza atıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Nefise Mektebinde hüsn-i hat kursu dersleri devam ediyor. İzmit Necip Fazıl Kısakürek Akademi Lisesi Hüsn-i Hat Kursunda Sanat Eğitmeni Merve Kara Kızılkaya, öğrencileri ile birlikte hat sanatında birbirinden güzel ve anlamlı eserleri ortaya çıkarıyor. Kocaeli'nin ilk icazet alan sanatçılarından biri olan Kızılkaya, 2016 yılından bu yana Necip Fazıl Kısakürek Akademi Lise'de hat derslerine devam ediyor.

"Meşk usulü ile derslerimizi yapıyoruz"

Kurslara ilginin çok güzel olduğunu belirten Hüsn-i Hat Sanat Eğitmeni Merve Kara Kızılkaya, "Öğrencilerimiz kursa merak ederek geliyor. Ancak devamlılık sanatlarda birazcık daha zor oluyor. Devam eden öğrencilerimiz, devamlılığın derslerindeki motivasyonu arttırdığını söylüyor. Başlangıçta biz hocalarımızdan ne gördüysek öğrencilerimize de aynısını aktarıyoruz ve öğretirken de yine onların bize tarif ettiği usulde meşk usulü ile derslerimizi yapıyoruz. Raptiye ile başlıyoruz, ardından harflerimizi öğretiyoruz. Ardından da hareketli yazılara geçerek süreci tamamlıyoruz. Kurslarımızda büyüklerimizin kelam-ı kibar dediği sözlerini çalışıyoruz. Aynı zamanda beyitlerde çalışıyoruz. Bu cami yazıları olabiliyor. Biz bunlara yüzün takımları diyoruz. Talep edilen herhangi bir ibareyi de çalışabiliyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Hüsn-i Hat Sanatı Kursları İlgi Görüyor - Son Dakika

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