Kadın girişimci hibe desteğiyle Kocaeli\'nin ilk gül serasını kurdu

Kocaeli'de kadın girişimci Fatma Çelebi, yüzde 50 hibe desteğiyle kentin ilk modern gül serasını kurdu. Serada yetiştirilen güller; gül yağı, gül suyu, parfüm ve kozmetik gibi katma değeri yüksek ürünlere de dönüştürülüyor.

Kozluca Mahallesi'nde yaşayan girişimci Fatma Çelebi (35), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Ziraat Odasının yüzde 50 hibe desteğiyle modern gül serası tesisini hayata geçirdi. Kasın ayında kurulan ve ilk hasadı yapılan serada; kesme gülün yanı sıra gül yağı, gül suyu, gül esansı ve çeşitli kozmetik ürünleri elde ediliyor.

"Katma değeri yüksek üretim, Kocaeli'nin geleceğidir"

Seranın tanıtım programına Kocaeli Vali Yardımcısı Nuri Özder, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan ile üreticiler katıldı.

Etkinlikte uygulamalı budama işlemleri gösterilirken protokol üyeleri de hasat çalışmalarını yerinde inceledi. Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban, tarıma ve hayvancılığa yönelik desteklerin her geçen yıl artırıldığını belirterek, kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi için katma değeri yüksek üretimin teşvik edildiğini vurguladı.

Balaban, üreticilerin gelir seviyesinin yükseltilmesi, kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi ve tarımsal çeşitliliğin artırılması amacıyla yürütülen projelerin kentin tarımına önemli katkılar sunduğu ifade ederek, ilk defa gerçekleştirilen gül yetiştiriciliği projesini başarıyla yürüten girişimci Fatma Çelebi'ye teşekkür etti.

"Hayalimdi"

Verilen desteklerin kendisine cesaret verdiğini belirten ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür eden Fatma Çelebi, Kocaeli'de gül üretimine yönelik yüksek bir ilgiyle karşılaştıklarını dile getirdi. Serasında şu an yaklaşık 2 bin 300 gül bulunduğunu ifade eden Çelebi, hedeflerine ilişkin şunları kaydetti:

Kentin ilk modern gül serasını kurarak, hem bölgedeki kesme gül ihtiyacını karşılamayı hem de aromatik ürünlerle bu sektörde Kocaeli'yi önemli bir merkez haline getirmeyi hedefliyorum. Kocaeli'de gül üretimine yönelik ilgi, beklediğimizden yüksek oldu. Özellikle çiçekçiler ve sektör temsilcilerinden olumlu geri dönüşler aldık. İlerleyen süreçte sera kapasitesini artırarak farklı gül çeşitlerinin de üretimini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu benim için yıllar önce kurduğum bir hayaldi. Büyükşehir Belediyemizin destekleri sayesinde bu hayalimi gerçekleştirme fırsatı buldum. Sağlanan katkılar küçük girişimcilerin önünü açıyor." - KOCAELİ