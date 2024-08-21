Kocaeli\'de Kadın Girişimciler Alışveriş Festivalinde Buluştu

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Kocaeli'de kadın girişimciler kendilerine özel olarak düzenlenen alışveriş festivalinde buluştu. El emeği ürünlerini sergileyen kadınlar, bol bol satış yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Edindirme Kursları (KO-MEK) tarafından Başiskele'de alışveriş festivali düzenlendi. Kadın girişimciler, Başiskele Sahili'nde kendilerine özel olarak düzenlenen bu festivalde bir araya geldi. Festivale birçok kooperatif, dernek ve Komek Sepeti üreticileri katıldı. Festivalde amigurumi, takı aksesuar, ahşap boyama, iğne oyası, kupalar, çeyiz ürünleri gibi çok çeşitli ürünler direkt üreticiden müşterisine ulaşma imkanı buldu.

Festivale olan ilgi kadın girişimcinin yüzünü güldürdü. Festivalin hafta sonuna getirilmesi ve vatandaşın ilgisi satışlara olumlu anlamda yansıdı. Kadın girişimciler günün sonunda mutluluklarını "Allah bereket versin" sözleriyle dile getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz da festival alanını gezerek, kadın girişimcilere destek verdi. - KOCAELİ