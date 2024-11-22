Kocaeli'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği

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Kocaeli'de "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenleyeceği etkinlikle kadına şiddete karşı toplumsal bilinç oluşturacak. Program, 25 Kasım Pazartesi günü saat 18.00'de Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlik, kadına şiddete karşı toplumsal duyarlılığı artırmayı ve birlik mesajı vermeyi hedefliyor. Program kapsamında Kocaeli Üniversitesi ve TEKNOPARK iş birliğiyle kadınlara yönelik kadın girişimcilik eğitimi düzenlenecek. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek. - KOCAELİ