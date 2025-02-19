Kocaeli\'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

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Kocaeli'de kar yağışının etkisini arttırması sebebiyle perşembe günü il genelinde resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kocaeli'de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Kar yağışının etkisini arttırması sebebiyle perşembe günü il genelinde resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verildi. Öte yandan Kocaeli Valiliği tarafından kış tedbirleri toplantısı yapıldı. Toplantıda alınan kararlar yayımlanırken, kış lastiği bulunmayan araçlar trafiğe çıkamayacağı belirtildi.

Eğitime kar engeli

Kocaeli Valiliği yaptığı duyuruda; " Kocaeli il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle; 20 Şubat 2025 Perşembe günü, İlimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (Kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kış lastiği bulunmayan araçlar trafiğe çıkamayacak

Valilik tarafından yapılan kış tedbirleri sonrasında alınan kararlar açıklandı. Yapılan paylaşıma göre, "Perşembe günü saat 08.00 itibariyle İl ve İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinin 24 saat çalışma esasına göre, iletişim içerisinde çalışmaya başlamalarına, Şehir içi ve şehirler arası yollar ile otoyol, köprü, viyadük ve tüm anayollarda kar yağışı ve buzlanmaya karşı Karayolları, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlçe Belediyeleri ve Özel Otoyol İşletme Ekiplerinin hazırlıklı olarak olumsuz hava şartları ile mücadele etmelerine, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik birimlerinin, trafik tedbirleri ve kış lastiği denetimlerini aralıksız devam ettirmelerine, elektrik, su, doğal gaz ve diğer alt yapı hizmetlerinde müdahale ekip sayılarının arttırılarak olası arızalara hızlıca müdahale etmelerine, kış lastiği bulunmayan araçlarla trafiğe çıkılmasına izin verilmemesine, buzlanma ve don olaylarına karşı ilgili kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın tedbir almasına, otoyol kenarlarında bulunan Otoyolu Hizmet Tesislerinde oluşabilecek yoğunluğa karşı Karayolları, Kızılay Başkanlıkları ve Özel Otoyol İşletmelerince tedbir alınmasına, otoyollarda sorumluluk alanlarına göre Otoyol Jandarması ile Emniyet birimleri arasında gerekli koordinasyonun sağlanarak bu yolların açık bulundurulmasına yönelik her türlü tedbirin alınmasına, sahipsiz hayvanlar için besleme noktalarına ilgili kuruluşlarca mama ve yem bırakılmasına, vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için Kaymakamlıklar ve belediyelerce tedbir alınmasına, gerektiğinde ihtiyacı olanlar için barınma yeri temin edilmesine" karar verildi. - KOCAELİ