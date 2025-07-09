Kocaeli\'de Kaybolan 8 Çocuk Ailelerine Teslim Edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ve güvenlik ekipleri, bu hafta sonu Kandıra sahillerinde kaybolan 8 çocuğu ailesine teslim etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi'ne bağlı zabıta ve güvenlik ekipleri, yaz sezonu boyunca özellikle kalabalık plaj bölgelerinde vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışmalar yürütüyor. Her geçen yıl artan ziyaretçi sayısı ile öne çıkan Kandıra sahillerinde görev yapan ekipler, rutin görevleri dışında dikkat ve duyarlılıkları sayesinde kaybolan çocukları ailelerine teslim ediyor.

8 çocuk ailesine teslim edildi

Kandıra ilçesinde bulunan Cebeci, Bağırganlı, Kerpe, Kumcağız, Miço Koyu Kadınlar, Kovanağzı ve Seyrek Halk Plajları'nda görev yapan zabıta ve güvenlik ekipleri, tatilci ailelerin bir anlık dalgınlığı ile kaybolan çocukları gereken çalışmaları yaparak ailelerine teslim ediyor. Yoğunluğa karşı vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalar gerçekleştiren ekipler, bu hafta sonu 8 çocuğu güvenli şekilde ailelerine teslim etti. - KOCAELİ