Kocaeli\'de KO-MEK Kadın Gücü Sergisi Açıldı

Kocaeli'de yaşayan 400 bin kadının KO-MEK ile temas kurduğunu belirten KBB Başkanı Tahir Büyükakın, "KO-MEK bu kentin en güçlü kadın örgütüdür" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) kursiyerlerinin bir yıl boyunca büyük emek vererek ortaya koyduğu eşsiz ürünlerin yer aldığı sergiler Kandıra ile devam etti. KO-MEK kursiyerlerinin hazırladığı ürünleri inceleyen ziyaretçiler hazırlanan ürünlere tam not verdi. " Orta Asya'dan Anadolu'ya Ortak Mirasımız" temasıyla düzenlenen sergi öncesinde, kursiyerler ve ziyaretçiler unutulmaz anlar yaşadı. Namazgah Kültür Merkezinde gerçekleştirilen serginin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve çok sayıda davetli katıldı. Kandıra KO-MEK bağlama eğitmeni ve kursiyerlerinden oluşan müzik grubu, sergi öncesinde Türk halk müziğinin sevilen eserlerinden oluşan konser verdi. Salonu dolduran vatandaşlar, bağlamanın ezgileriyle hem duygulandı hem coştu. Konserin ardından, Kocaeli'de eğitim gören uluslararası öğrenciler tarafından sahnelenen Kafkas dans gösterisi, izleyenlerden büyük alkış aldı.

400 bini KO-MEK ile temas kurdu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın KO-MEK'in katkısından bahsetti. Başkan Büyükakın, "KO-MEK şimdiye kadar çok güzel işler yaptı. Hiçbir devlet yoktur ki büyük afetlere tek başına müdahale edebilsin. Ama yapı sivil olarak kenetlenmiş, devlet ile millet bir olmuşsa işler çok daha kolay olur. Kocaeli'nde 2 milyon nüfus var. Nüfusun yarısı kadın, yarısı erkek. 1 milyon kadından da 400 bini KO-MEK ile temas kurmuş. Yani KO-MEK bu kentin en güçlü kadın örgütü. Hiç böyle baktınız mı? Siz bir şey yapmak istediğinizde mutlaka yaparsınız. Bu gücü sosyal hayatın diğer alanlarına da yansıtmanızı istiyorum." diye konuştu.

"Kadınlar ve çocuklar bizim derdimizdir"

" Filistin'deki kan ve gözyaşı yeniden akmaya başladı" diyen Büyükakın, "Zalim İsrail oradaki çocukları ve kadınları, masum insanları öldürmeye devam ediyor. Bazen, 'Size mi kaldı' diyorlar. Bu benim derdimdir. Dünyanın neresinde çocuklar ve kadınlar mağdur oluyorsa o da benim derdimdir. Biz böyle bir medeniyetin evlatlarıyız. Umursamadığınızda yarın başınıza gelir ve sizi umursayacak kimse kalmaz. Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu, nerede yardıma muhtaç insan varsa bizim derdimizdir. Bundan en iyi kadınlar anlar. Çünkü kadınlar erkeklerden daha merhametlidir." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından çocuklarla birlikte açılış kurdelesini kesen Başkan Büyükakın protokolle birlikte sergilenen ürünleri gezdi. - KOCAELİ