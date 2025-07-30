Kocaeli\'de KO-MEK Kursiyerlerinin El Emeği Ürünleri \'Komek Sepeti\' ile Satışta

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yaygın eğitim markası KO-MEK bünyesinde eğitim alan kursiyerlerin el emeği ürünleri, "Komek Sepeti" projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde vatandaşların beğenisine sunuldu.

KO-MEK tarafından organize edilen "KOMEK'le Eğlen Öğren" yaz etkinliklerinin final programları Gebze, Körfez, İzmit ve Gölcük'te gerçekleştirildi. Etkinliklerin en çok ilgi gören bölümlerinden olan "Komek Sepeti" stantlarında, 66 üretici el emeği ürünlerini sergileme ve satma fırsatı buldu. Kadın kursiyerler başta olmak üzere çok sayıda üretici, takıdan dekoratif eşyalara, geleneksel sanatlardan aromatik ürünlere kadar geniş bir yelpazedeki ürünlerini bu stantlar aracılığıyla ekonomik değere dönüştürdü.

Komek Sepeti yeni mağazasıyla büyüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020'de hayata geçirilen "komeksepeti.com", KO-MEK kursiyerlerinin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından üreticilere, el emeği ürünlerini internet üzerinden satma imkanı tanıyor. Aynı zamanda bir sosyal girişimcilik modeli olan proje kapsamında, "1+1 = Mutluluk" gibi kampanyalarla toplumsal dayanışmaya da katkı sağlanıyor.

Dijital platformun yanı sıra fiziki mağazalarla da büyümeye devam eden Komek Sepeti'nin, Ormanya ve Darıca'daki mağazalarına ek olarak yakın zamanda İzmit Milli İrade Meydanı'nda "Komek Sepeti Meydan Store" adıyla yeni bir şube daha açacağı bildirildi. Yeni mağazaların, yerel üreticileri ve kadın girişimcileri destekleyerek istihdama katkı sunması hedefleniyor. - KOCAELİ