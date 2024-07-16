Kocaeli'de Lastiği Çıkan Kamyonet ve Sallana Sallana İlerleyen Otomobil - Son Dakika
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Yerel

Kocaeli'de Lastiği Çıkan Kamyonet ve Sallana Sallana İlerleyen Otomobil

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki kamyonetin lastiği çıkarak kıvılcımlar çıkartarak ilerlemeye devam etti. Bu ilginç görüntüler başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Ayrıca, Karamürsel'de sallana sallana trafikte ilerleyen bir otomobil de amatör bir kamera tarafından görüntülendi.

16.07.2024 13:32
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Kocaeli'de seyir halinde lastiği çıkan kamyonet kıvılcımlar ile ilerlemeye devam etti. Bir başka otomobil ise sallana sallana trafikte ilerledi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde D100 karayolunda ilerleyen kamyonetin lastiği çıktı. Jant üzerinde kıvılcımlar çıkartarak ilerleyen kamyonet ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Başka bir ilginç görüntü ise Karamürsel'de kaydedildi. Sallana sallana ilerleyen otomobili gören diğer sürücüler şaşkına döndü. O anlar da amatör kamera tarafından görüntülendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Karamürsel, Kocaeli, Körfez, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de Lastiği Çıkan Kamyonet ve Sallana Sallana İlerleyen Otomobil - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Lastiği Çıkan Kamyonet ve Sallana Sallana İlerleyen Otomobil - Son Dakika
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