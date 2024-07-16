Kocaeli'de Lastiği Çıkan Kamyonet ve Sallana Sallana İlerleyen Otomobil

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Kocaeli'de seyir halinde lastiği çıkan kamyonet kıvılcımlar ile ilerlemeye devam etti. Bir başka otomobil ise sallana sallana trafikte ilerledi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde D100 karayolunda ilerleyen kamyonetin lastiği çıktı. Jant üzerinde kıvılcımlar çıkartarak ilerleyen kamyonet ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Başka bir ilginç görüntü ise Karamürsel'de kaydedildi. Sallana sallana ilerleyen otomobili gören diğer sürücüler şaşkına döndü. O anlar da amatör kamera tarafından görüntülendi. - KOCAELİ