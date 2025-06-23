Kocaeli'de Lezzet Şöleni: MARİFEST25 Yemek Yarışması'nın Renkli Anları - Son Dakika
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Kocaeli'de Lezzet Şöleni: MARİFEST25 Yemek Yarışması'nın Renkli Anları

Kocaeli\'de Lezzet Şöleni: MARİFEST25 Yemek Yarışması\'nın Renkli Anları
23.06.2025 12:50  Güncelleme: 12:52
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MARİFEST25 festivalinde düzenlenen 'Marifetli Ellerle Yemek Yarışması', 60 kursiyerin katılımıyla heyecan dolu anlara sahne oldu. Jüri üyeleri tarafından değerlendirilen lezzetler, tatlı ve ana yemek kategorisinde finale kalan 10 yarışmacı ile yarıştı. Dereceye girenler ödüllerini aldı.

Kocaeli'de düzenlenen MARİFEST25 festivalinde düzenlenen "Marifetli Ellerle Yemek Yarışması" renkli anlara sahne oldu. Kıyasıya geçen mücadelede dereceye giren yarışmacılar ödüllerine kavuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) tarafından düzenlenen MARİFEST'25 etkinlikleri kapsamında, "Marifetli Ellerle Yemek Yarışması" birbirinden lezzetli tariflerin yarıştığı heyecan dolu anlara sahne oldu. Cuma günü festivalin açılışıyla birlikte başlayan ve pazar günü akşamına kadar devam eden yemek yarışmasına, KO-MEK'in farklı ilçelerden gelen toplam 60 kursiyer katıldı. Yarışmacılar, hem ana yemek hem de tatlı kategorilerinde hünerlerini sergiledi. Yarışmanın ilk 2 gününde ön elemeler yapıldı. Alanında uzman eğitmenler ve şeflerden oluşan jüri tarafından değerlendirilen tarifler arasında; tat, sunum, özgünlük ve hijyen gibi kriterler esas alındı. Bu değerlendirmeler sonucunda tatlı ve ana yemek kategorisinde toplam 10 kursiyer finale kalmaya hak kazandı. Final gününde yarışmacılar tüm hünerlerini bir kez daha sergiledi. Tatlı kategorisinde geleneksel lezzet olan un helvası, yarışmacılar tarafından hazırlanırken, ana yemek kategorisinde ise damaklarda iz bırakan Özbek pilavı ile yarışmacılar lezzetlerini yarıştırdı.

Hem yarıştılar hem öğrendiler

Yarışmada sunuculuğu ünlü isim Nur Onur üstlenirken, jüri üyeliğinde ise ünlü Şef Naif Bağı, Dr. Esat Özata, Batuhan Demir ve Aydın Demir yer aldı. Yarışmada ayrıca yiyecek-içecek hizmetleri branşında uzman KO-MEK eğitmenleri hazır bulundu. Yarışmanın finaline Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işleri Dairesi Başkanı Murat Yavuz ve Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan katılarak dereceye girenlere ödüllerini takdim etti. Yarışmacıların yanında bulunan eğitmenler, teknik destek sağlayarak sürecin eğitim yönünü de güçlendirdi. MARİFEST25 kapsamında düzenlenen bu etkinlik, yalnızca bir yarışma değil aynı zamanda KO-MEK kursiyerlerinin öğrendiklerini uygulayarak gösterme fırsatı bulduğu, bilgi ve becerilerini pekiştirdiği platform oldu. Katılımcılar, kendi kültürlerini yansıtan lezzetleri paylaşmanın gururunu yaşarken, izleyiciler de geleneksel yemek kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Dereceye girenler ödüllerini aldı

Marifetli Ellerle Yemek Yarışması, hem lezzetin hem de emeğin buluştuğu şölen havasında tamamlandı. Yarışma, KO-MEK'in kursiyerlerine verdiği önemin, onları mesleki ve kişisel gelişim açısından nasıl desteklediğinin de bir göstergesi oldu.

Tatlı kategorisinde dereceye girenler ve ödülleri; 1. Fatma Şerif Baykara (20 bin TL), 2. Nurten Dündaroğlu (15 bin TL), 3. Neslihan Özdemir (10 bin TL). Ana yemek kategorisinde dereceye girenler ve ödülleri; 1. Melike Yüce (20 bin TL), 2. Gamze Gümüş (15 bin TL), 3. Elif Şen (10 bin TL). - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Lezzet Şöleni: MARİFEST25 Yemek Yarışması'nın Renkli Anları - Son Dakika

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