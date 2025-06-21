Kocaeli'de Marifetli Eller Festivali Açılışı Gerçekleşti - Son Dakika
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Kocaeli'de Marifetli Eller Festivali Açılışı Gerçekleşti

Kocaeli\'de Marifetli Eller Festivali Açılışı Gerçekleşti
21.06.2025 10:02  Güncelleme: 10:03
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nın (KO-MEK) 20. kuruluş yılına özel olarak düzenlenen Marifetli Eller Festivali (MARİFEST 2025), Kocaeli Kongre Merkezi'nde açılış programıyla başladı. Festivalde geleneksel el sanatları, söyleşiler ve konserler yer alacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, 20. kuruluş yılına özel olarak organize ettiği Marifetli Eller Festivali'nin (MARİFEST 2025) açılışını gerçekleştirdi.

KBB Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nın (KO-MEK) 20. kuruluş yılına özel olarak organize ettiği Marifetli Eller Festivali'nin (MARİFEST 2025) açılışına katıldı. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşen açılışla birlikte 3 gün sürecek dev organizasyon başlamış oldu. " Orta Asya'dan Anadolu'ya Ortak Mirasımız" temasıyla gerçekleştirilen MARİFEST 2025, hafta sonu boyunca kültür, sanat ve el emeğiyle yoğrulmuş dopdolu bir etkinlik programıyla ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak. Açılış programında tasarımcı Hatice Hanedar Yüksel tarafından "Geleneksel kadın başlıkları defilesi" sergilendi. Yüzyıllar öncesinde kullanılan geleneksel gelin başlıklarının ve yerel gelinliklerin yer aldığı defile izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Gebze Muzaffer Altıntaş İmam Hatip ortaokulu da Filistin Direnişi Sembolü Dabke Dansı ile alkışları topladı.

"KO-MEK iyilik yuvasına dönüştü"

Programda konuşan Başkan Büyükakın, KO-MEK'in sadece bir meslek ve sanat eğitimi kurumu olmanın çok ötesinde; Kocaeli'nin en büyük ve en etkili sivil toplum merkezi haline geldiğini vurguladı. KO-MEK'in yıllar içinde sadece bireylere değil, topluma da dokunan güçlü sosyal dayanışma yapısına dönüştüğünü belirten Büyükakın, "Burada insanlar hem meslek öğreniyor hem de hayatın zorluklarına karşı omuz omuza durabilecek dostluklar kuruyor. KO-MEK, çocuklarıyla birlikte gelen ailelerin sığındığı, nefes aldığı bir iyilik yuvasına dönüştü." dedi.

"Sizler burada yalnızca birer kursiyer değil, iyiliği çoğaltan birer el oldunuz"

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Başkan Büyükakın, "Aileyi ayakta tutarsak toplumu ayakta tutarız. KO-MEK, kurduğu güçlü insan ilişkileri ve sunduğu ortak değerlerle aile yapısının korunmasında çok kıymetli görev üstleniyor. Buraya gelen kursiyerlerimiz burayı sakın bırakmayın. Sizler burada yalnızca birer kursiyer değil, iyiliği çoğaltan birer el oldunuz. Yardım kampanyalarıyla, sosyal projelerle, dayanışmayla her zaman örnek oldunuz. KO-MEK, Kocaeli'nin en büyük iyilik organizasyonu, en büyük aile hareketidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol ve çocuklarla birlikte açılış kurdelesini kesen Başkan Tahir Büyükakın daha sonra sergi alanını gezerek ürünleri inceledi. Sergi alanında bulunan çalışmaları hayranlıkla inceleyen Başkan Büyükakın ürünler hakkında eğitmenlerden bilgi alarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Kocaeli Kongre Merkezi'nin fuaye alanında KO-MEK eğitmenlerinin el emeği göz nuru 18 eseri sergilendi. Her bir eserin farklı branşlardan bileşenlerle bir araya geldiği sergide adeta kültürel görsel şölen oluştu.

Her yaştan vatandaşı kültür ve sanatla buluşturan MARİFEST 2025'te, hafta sonu boyunca sergiler, söyleşiler, konserler, atölye çalışmaları ve çocuk etkinlikleri yer alacak. Festival, KO-MEK'in 20 yıllık tecrübesini ve topluma kazandırdığı sosyal değerleri bir kez daha gözler önüne seriyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Marifetli Eller Festivali Açılışı Gerçekleşti - Son Dakika

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