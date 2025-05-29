Kocaeli\'de Minik İzciler Doğa ile Buluştu

Kocaeli'de "Kılavuz İzciler Projesi" kapsamında okçuluktan afet bilincine, kamp ateşinden çadır kurmaya kadar pek çok faaliyeti deneyimleyen minik izciler, unutulmaz anlar biriktirdi. Projesi kapsamında 6 bin 797 öğrenci izcilik eğitimiyle doğada buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, "Kılavuz İzciler Projesi" kapsamında okullarda teorik izcilik eğitimi alan ilkokul öğrencilerine yönelik Samanlı Dağları'nın eteklerindeki Aytepe Yaylası'nda inşa edilen Diriliş Gençlik Kamplarında günübirlik izcilik kampları gerçekleştiriliyor. Liderler eşliğinde doğa yürüyüşünden okçuluğa, düğüm çeşitlerinden afet bilincine, çadır kurma eğitiminden kamp ateşine kadar eğitici ve keyifli aktivitelerle yavrukurtlar, izcilik ruhunu Diriliş Gençlik Kamplarında doyasıya yaşıyor.

"Kılavuz İzciler Projesi" ile doğada öğrenme, birlikte başarma duygusu ve unutulmaz anları bir arada yaşayan minik izciler Diriliş Gençlik Kamplarında unutulmaz serüvene atıldı. 8 Nisan tarihinde başlayan proje ile 19 okuldan tam 6 bin 797 yavrukurt doğada dolu dolu bir gün geçirip hem eğlendi, hem de öğrendi. Tüm ihtiyaçların büyükşehir belediyesi tarafından karşılandığı kampın sonunda öğrenciler ve öğretmenler, bu tür etkinliklere önem verdiği için KBB Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. - KOCAELİ