Kocaeli\'de Miniklere Ücretsiz At Biniş Eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara at sevgisini aşılamak ve binicilik sporunu sevdirmek amacıyla başlattığı ücretsiz at biniş eğitimleri yoğun ilgi görüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara at sevgisini aşılamak ve binicilik sporunu sevdirmek amacıyla başlattığı ücretsiz at biniş eğitimlerine devam ediyor. 4-6 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen eğitimler kapsamında 107 minik binici başarı belgelerini aldı. Kocaeli Atlı Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen 4 haftalık program boyunca minikler; at bakımı, temel biniş teknikleri ve at sevgisiyle tanışıyor. Eğitimlerde, atların ritmik hareketlerinin çocukların motor becerileri ile denge ve koordinasyon gelişimine olumlu etkiler sağladığı belirtiliyor. Bir aylık eğitimin ardından 107 minik binici, başarı belgelerini almanın mutluluğunu yaşadı. Eğitimlerde hem ata sarılarak bağ kurmanın hem de onu yönlendirip kontrol etmenin mutluluğunu yaşayan çocukların özgüven, liderlik ve sorumluluk duyguları da gelişiyor. Miniklerin en çok ilgisini çeken atlar ise "Pamuk" ve "Hülya" oldu.

Çocuklar sevimli dostlarıyla unutulmaz anılar biriktirdi. - KOCAELİ