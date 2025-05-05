Kocaeli'de Modifiyeli Araçlar Festivali Renkli Anlara Sahne Oldu - Son Dakika
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Kocaeli'de Modifiyeli Araçlar Festivali Renkli Anlara Sahne Oldu

Kocaeli\'de Modifiyeli Araçlar Festivali Renkli Anlara Sahne Oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen 2. Modifiyeli Araçlar Festivali, farklı şehirlerden gelen araç tutkunlarının katılımıyla büyük ilgi gördü. Etkinlikte, yüksek performanslı motorlara sahip araçlar sergilendi.

05.05.2025 12:21  Güncelleme: 12:24
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Modifiyeli Araçlar Festivali, renkli anlara sahne oldu. Farklı şehirlerden gelen araç tutkunlarının katıldığı etkinlikte, modifiyeli araçlar büyük ilgi gördü.

Gebze Belediyesi tarafından Mevlana Kapalı Pazaryeri Otoparkı'nda düzenlenen festivalde, yüksek performanslı motorlara ve etkileyici ses sistemlerine sahip araçlar sergilendi. Otomobil meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.

Festivalin ev sahipliğini yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, alanda vatandaşlarla ve araç sahipleriyle sohbet etti. Başkan Büyükgöz yaptığı açıklamada, "Modifiye gerçek bir tutku olmakla beraber, kendi kültürünü ve sosyal çevresini üreten uğraşı ve ilgi alanı. Ülkemizin çeşitli illerinden gelen modifiye tutkunu vatandaşlarımızla eğlenceli bir festivale ev sahipliği yaptık" dedi.

Ayrıca Büyükgöz, festivalin düzenlenmesine emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Modifiyeli Araçlar Festivali Renkli Anlara Sahne Oldu - Son Dakika

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