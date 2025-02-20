Kocaeli'de "Altay kar fırtınası" sebebiyle cuma günü saat 09.00'dan pazar günü saat 09.00'a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.
Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Kocaeli il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle cuma günü saat 09.00'dan 23 Şubat Pazar günü saat 09.00'a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır" denildi. - KOCAELİ
Son Dakika › Yerel › Kocaeli'de Motosiklet ve Scooter'a Kar Yasağı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?