Kocaeli'de Motosiklet ve Scooter'a Kar Yasağı

Yerel

Kocaeli'de "Altay kar fırtınası" sebebiyle cuma günü saat 09.00'dan pazar günü saat 09.00'a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Kocaeli il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle cuma günü saat 09.00'dan 23 Şubat Pazar günü saat 09.00'a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır" denildi. - KOCAELİ