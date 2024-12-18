Kocaeli'de Otomobil-Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Yerel

Kocaeli'de Otomobil-Motosiklet Kazası

Çayırova'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, yaralı hastaneye kaldırıldı.

18.12.2024 20:03
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Otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Özgürlük Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet ile 07 S 1449 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Otomobil-Motosiklet Kazası - Son Dakika

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