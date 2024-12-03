Kocaeli\'de Özel Bireyler için İki Yeni Merkez Açılıyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, özel öğrencileri ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İzmit ve Gebze'de günde 500 özel bireyin eğitim almasını sağlayacak dev iki merkezin yılbaşından itibaren hizmete açılacağını duyurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu'nda bulunan özel eğitim sınıfını ziyaret etti. Büyükakın burada, öğrencilerle bir araya gelerek, oyunlarına ve eğitimlerine eşlik etti. Ardından Başkan Büyükakın, öğrencilere hediyeler takdim ederek, yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

Ayrıca ziyarette, çocuklardan birinin çiğ köfte yeme isteğine Başkan Büyükakın duyarsız kalmadı. Büyükakın, okulun yakınında faaliyet gösteren çiğ köfteciyle iletişime geçti. Tepsi ve malzemeleriyle sınıfa giren esnaf, çocuklara çiğ köfte hazırladı.

"Farkındalık oluşturmak için eylemlerin yapılması çok kıymetli"

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Büyükakın, özel bireylerin topluma kazandırılmasının önemini vurguladı. Büyükakın, "Özel bireylerin engelleriyle birlikte hayatta var olmalarını sağlamak, mümkünse üretime katmak, rehabilitasyonlarını daha da güçlendirerek konforlu hayat sürmelerini sağlamak, ailelerin içinde bulunduğu şartları iyileştirmek gibi bir sürü alt başlık var. Bunlarla ilgili farkındalık oluşturmak için eylemlerin yapılması çok kıymetli" dedi.

"Adeta matruşka bebekler gibidir"

Başkan Tahir Büyükakın, özel eğitim sürecinin 'matruşka bebek' gibi olduğuna dikkat çekerek, "İçine girdikçe katman katman açılan, çok detaylara varılan bir alandan bahsediyoruz. Alanı yakinen de biliyorum. Adeta matruşka bebekler gibidir. İçini açtıkça bir şey ile karşılaşıyorsunuz. Özel bireylerimizin her birini kendi dünyalarında başlı başına bir birey olarak değerlendirmek gerekiyor" diye konuştu.

"Hayatın içine ne kadar alırsanız bu iş o kadar kolaylaşır"

Tahir Büyükakın, özel eğitim sınıflarının sosyal adaptasyona katkısını ise şu sözlerle anlattı:

"Eskiden özel eğitim alması gereken bireylerin normal bireylerle aynı ortamda olmadığını biliyorduk ama bu kaynaştırmaya da vesile oluyor. Bir özel bireyi hayattan ne kadar izole ederseniz adaptasyonu o kadar zorlanıyor. Hayatın içine ne kadar alırsanız bu iş o kadar kolaylaşır. Bazı şeyleri görerek öğrenirler. Örneğin hayatı öğrenmenin en iyi araçlardan biri oyun oynamaktır. Bu çocukları siz evlerine kapatırsanız, dışarı çıkartmazsanız sosyal imkanlarını kısıtlamış olursunuz, bu da gelişime başı başına bir engeldir. Özel eğitim sınıflarının oluşturulması ve çocukların burada bir arada olmasının katkısı vardır"

İzmit ve Gebze'ye iki özel merkez

Büyükakın, özel bireyler için yapılan çalışmalar hakkında da bilgi vererek, Kocaeli'de iki büyük merkezin yakında hizmete açılacağını vurguladı. Özel bireyler ve aileleri için yeni yaşam alanları oluşturduklarını ifade eden Büyükakın, İzmit ve Gebze'de günlük 500 özel bireyin eğitim almasını sağlayacak tesislerin yılbaşından itibaren hizmete açılacağını kaydetti.

"Toplumun organize olması lazım"

Son olarak, devletin özel eğitim konusunda sağladığı desteklerin arttığını ancak tüm toplumun bu konuda organize olması gerektiğinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Devletin kurumları ciddi destekler veriyor. Eskiden verilmeyen sayısız destek bugün verilmeye başlandı ama ne kadar kaynak ayırırsanız ayırın tüm toplumun organize olması lazım. Bu durum yaşamı kolaylaştırır. Bunu topyekun sivil dayanışmaya döndürmek lazım" ifadelerini kullandı.

Bu projeler özel bireylerin hayatına dokunacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Gebze ve İzmit Engelsiz Yaşam Merkezlerinde çalışmalar devam ediyor. Özel bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri, ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanlarda eğitim almalarını sağlayabilecek atölyelerin yer aldığı merkez, bodrum ve zemin kat üzerine 2 kat olarak inşa ediliyor. Günde 500 özel bireyin hizmet alacağı merkezler, özel bireylerin yaşam kalitesini artırmakla birlikte onları toplumsal hayata daha aktif bir şekilde katılımlarını sağlayacak. Bu merkezlerde otizm grup ve bireysel eğitim odaları, duyu bütünleme odası, psikiyatri, oyun odası, uygulama evi, bilişim ve resim atölyesi, el sanatları atölyesi, okuma ve oyun atölyesi, dans atölyesi, müzik-mutfak atölyesi, erkek-kadın hidroterapi havuzu, gündüz bakım odaları gibi birçok bölüm yer alacak. - KOCAELİ