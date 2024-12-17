Kocaeli'de Özel Bireylerden Horon Gösterisi - Son Dakika
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Kocaeli'de Özel Bireylerden Horon Gösterisi

Kocaeli\'de Özel Bireylerden Horon Gösterisi

Kocaeli'de düzenlenen '6 Üstü +1 Aşk: Horon Oynamayan Kalmasın' etkinliği, özel bireylerin performanslarıyla büyük beğeni topladı. Etkinlik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi tarafından desteklendi.

17.12.2024 11:57  Güncelleme: 11:59
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Kocaeli'de düzenlenen "6 Üstü +1 Aşk: Horon Oynamayan Kalmasın" etkinliğine özel bireyler damga vurgu. Horon oynayan özel bireyler, performansları ve enerjileriyle büyük beğeni topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi tarafından Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamında desteklenen, Kocaeli Üniversitesi'nin de danışmanlık hizmeti verdiği "6 Üstü +1 Aşk: Horon Oynamayan Kalmasın" etkinliğinin final gösterimi gerçekleştirildi. Kocaeli Trabzonlular Derneği ile Dünya Kromozom Kardeşliği Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği bu etkinlikte, Karadeniz bölgesinin halk oyunu olan horon, özel bireylerin hazırladığı figürlerle sahnelendi. Özel bireylerin performansı ve enerjisi izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kocaeli Trabzonlular Dernek Başkanı İbrahim İbrahimoğlu, "6 Üstü +1 Aşk: Horon Oynamayan Kalmasın" adlı projede, özel çocuklara yer vererek farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Dünya Kromozom Kardeşliği Dernek Başkanı Neriman Akbulut ise "Özel bireyler toplumuzun parçası olarak farkındalıkların bizi birleştiren bir köprü olduğunu anlatıyor. Ailelerimize teşekkür ederim. Sabrınız, sevginiz ve azminiz ile çocuklarınızın yanında oldunuz. Birlikte güzel günlerde buluşmak istiyorum" dedi.

"109 derneğe destek verdik"

Kocaeli Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Elif Karagün konuşmasında, "Bu etkinlikte keyif alarak çalıştık. Gönlü güzel insanlarla bir arada olduk. Birbirimizi sevelim. Birbirimizi sevmekten asla vazgeçmeyelim. Çocuklarımızın, toplumumuzun buna ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Bir diğer konuşmacı Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin de, "Kent Konseyi olarak 109 derneğe YEDEP kapsamında destek verdik. Bunların sizin karşınızda sunuluyor olması bizi çok memnun ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"KOÜ olarak toplumsal dokunuşlara devam edeceğiz"

Toplumsal dokunuşlara devam edeceklerini belirten Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk ise "Kocaeli'de Trabzonlu kardeşlerimiz fazla ve güçlüler. KOÜ'de rektör olarak göreve başladığım gün, üniversite olarak şehirle temas etmeye çalışacağımızı ifade etmiştim. Bunun için büyük bir gayret gösterdim. KOÜ olarak toplumsal dokunuşlara devam edeceğiz. Dezavantaj bakış açısı ile ilgilidir. Her zorluk fırsata gebedir. Bu işi organize eden ve destek veren herkesi kutluyorum" diye konuştu.

Programın sonunda özel bireylere horon gösterisini öğreten ve emek veren eğitmenlere protokol tarafından plaket takdim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Özel Bireylerden Horon Gösterisi - Son Dakika

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