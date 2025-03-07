Kocaeli\'de Ramazan Ayına Özel İyilik Yarışması Düzenlendi

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Kocaeli'de Ramazan ayına özel "Sözünü tut, sözünü hatırla, kendine bir iyilik yap" ana sloganıyla hayata geçirilen yarışmada; ortaokul, lise ve genç yetişkin kategorilerinde bin 200 genç, iyilik için yarıştı.

öğrencileri iyilik yapmaya teşvik eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan'ın ruhuna uygun, anlam dolu yarışma başlattı. "Sözünü tut, sözünü hatırla, kendine bir iyilik yap" ana sloganıyla hayata geçirilen ve Türkiye'de ilk defa uygulanan yarışma yöntemiyle iyilik fikrini merkeze alan İyilik Kılavuzu'nda Kocaeli'nin gençleri tatlı rekabet içerisinde yarışarak hem kendilerini hem de çevrelerini güzelleştirmek için iyilik rüzgarları estiriyor. Ortaokul, lise ve genç yetişkin kategorilerinde bin 200 gencin yarıştığı İyilik Kılavuzu'nda 300 takım, çeşitli görevleri yerine getiriyor. 33 gün boyunca 33 kavramı görev edinen iyilik takımları; rahmet, ihsan, niyet, selam, rikkat, hilm, sıhhat, lütuf, imar, emanet ve hürmet görevlerini tamamladı. İmar görevinde ise takımlar, İzmit Eren Camii'ni temizledi.

Kazanan takımlara çeşitli hediyeler verilecek

İyiliği yaymak için yola çıkanların buluşma noktası olan "İyilik Kılavuzu" hareketinde, bu hafta iyiliğin ışığını en parlak şekilde yansıtan Kılavuz Liderleri belli oldu. Ortaokul kategorisinde "Tabiat Severler", lise kategorisinde "Disiplinin İzleri", genç yetişkin kategorisinde "Alicenap Ruhlar" haftanın Kılavuz Liderleri oldu. Finalde kazanan takımlar Balkan- Özbekistan turu, dizüstü bilgisayar ve 10 bin TL değerinde teknoloji çeki gibi ödüller kazanacak. Sunuculuğunu Okan Bayülgen'in yapacağı ödül programı 25 Mart Salı günü Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. - KOCAELİ