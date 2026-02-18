Kocaeli\'de Ramazan İlk Teravih Namazı

Kocaeli'de 14. yüzyılda inşa edilen ve Türkiye genelinde kılıçla hutbe geleneğinin yaşatıldığı birkaç camiden biri olan Orhan Camisi'nde, Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlar, akşam saatlerinde itibaren Orhan Camisi'ni doldurdu. Tarihi camide oluşan manevi atmosfer dikkat çekerken, cemaat huzur içinde ibadetlerini eda etti. Birçok vatandaş ellerini semaya açarak dua etti. Yatsı ezanının okunmasıyla birlikte cami içerisinde ve avluda kendileri için hazırlanan alanlarda saf tutan cemaat, ilk teravih namazını eda etti.

"Elhamdülillah bu 700 senelik camide teravih kılmanın mutluluğuna erişiyoruz"

Yaklaşık 40-45 yıldır teravih namazlarını aynı camide kıldığını belirteren Kadir Uyar, "Yaklaşık 40-45 seneden beri neredeyse bütün teravihleri burada kılıyoruz. Bir de bir ilahi ekibimiz var. Hep birlikte teravih sonunda bir ilahi ile bitiriyoruz. Her sene ayrı bir tat, her sene ayrı bir keyif. Elhamdülillah bu 700 senelik camide teravih kılmanın mutluluğuna erişiyoruz. Bu sene de Rabbim nasip etti, tekrardan Ramazan'a başlangıç yapmış olduk. Bütün kardeşlerimizi, Müslüman kardeşlerimizi bekliyoruz, Ramazan sonuna kadar biz buradayız" dedi.

Yaklaşık 700 yıldır zamana meydan okuyor

Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahı Orhan Gazi döneminde inşa edilen ve 1332 yılından günümüze kadar gelen Orhan Camii, Türkiye'de kılıçla hutbe verme geleneğinin yaşatıldığı camiler arasında yer alıyor. - KOCAELİ