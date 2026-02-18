Kocaeli'de Ramazan İlk Teravih Namazı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de Ramazan İlk Teravih Namazı

Kocaeli\'de Ramazan İlk Teravih Namazı
18.02.2026 22:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14. yüzyıldan kalma Orhan Camisi'nde Ramazan ayının ilk teravih namazı huzur içinde kılındı.

Kocaeli'de 14. yüzyılda inşa edilen ve Türkiye genelinde kılıçla hutbe geleneğinin yaşatıldığı birkaç camiden biri olan Orhan Camisi'nde, Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlar, akşam saatlerinde itibaren Orhan Camisi'ni doldurdu. Tarihi camide oluşan manevi atmosfer dikkat çekerken, cemaat huzur içinde ibadetlerini eda etti. Birçok vatandaş ellerini semaya açarak dua etti. Yatsı ezanının okunmasıyla birlikte cami içerisinde ve avluda kendileri için hazırlanan alanlarda saf tutan cemaat, ilk teravih namazını eda etti.

"Elhamdülillah bu 700 senelik camide teravih kılmanın mutluluğuna erişiyoruz"

Yaklaşık 40-45 yıldır teravih namazlarını aynı camide kıldığını belirteren Kadir Uyar, "Yaklaşık 40-45 seneden beri neredeyse bütün teravihleri burada kılıyoruz. Bir de bir ilahi ekibimiz var. Hep birlikte teravih sonunda bir ilahi ile bitiriyoruz. Her sene ayrı bir tat, her sene ayrı bir keyif. Elhamdülillah bu 700 senelik camide teravih kılmanın mutluluğuna erişiyoruz. Bu sene de Rabbim nasip etti, tekrardan Ramazan'a başlangıç yapmış olduk. Bütün kardeşlerimizi, Müslüman kardeşlerimizi bekliyoruz, Ramazan sonuna kadar biz buradayız" dedi.

Yaklaşık 700 yıldır zamana meydan okuyor

Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahı Orhan Gazi döneminde inşa edilen ve 1332 yılından günümüze kadar gelen Orhan Camii, Türkiye'de kılıçla hutbe verme geleneğinin yaşatıldığı camiler arasında yer alıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de Ramazan İlk Teravih Namazı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Kenti ayağa kaldıran iddia Yarı çıplak sokakta gezdirdiler Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

00:46
57 milyon euro kadro değerindeki BodoGlimt, bir dünya devine daha acımadı
57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı
23:39
1. Lig’in efsane kulübü, 3. Lig’e düşmeyle karşı karşıya Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
1. Lig'in efsane kulübü, 3. Lig'e düşmeyle karşı karşıya! Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
22:43
Üzen sonuç Karabağ’ın gücü Newcastle United’a yetmedi
Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi
21:49
ABD: İran’a saldırı için birçok gerekçe var
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var
21:26
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 01:41:24. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Ramazan İlk Teravih Namazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.