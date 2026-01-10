Tarım Akademisi'nde 16-55 yaş arası aday çiftçilere eğitim - Son Dakika
Tarım Akademisi'nde 16-55 yaş arası aday çiftçilere eğitim

10.01.2026 14:47  Güncelleme: 14:49
Kocaeli'de kurulan Tarım Akademisi, gençler ve kadınlar için modern tarım tekniklerinin öğretildiği eğitimler sunuyor. Aday çiftçiler, uygulamalı eğitimler sayesinde nitelikli üreticiler olmayı hedefliyor.

Kocaeli'de Tarım Akademisi ile tarıma yeni bir soluk getiriliyor. Gençler ve kadınlar için hazırlanan teorik ve uygulamalı eğitimlerle nitelikli üreticiler yetiştirilirken, katılımcılar modern tarım tekniklerini sahada öğrenme imkanı buluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Kadın Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı çatısı altında yürütülen proje kapsamında "Aday Çiftçi Eğitimi" ve "Mantar Yetiştiriciliği" branşları öne çıkıyor. Eğitimlerde aday çiftçiler, sektörün başarılı temsilcileriyle bir araya gelerek gerçek hayattan örnekler alma fırsatı buluyor. Aday çiftçi grubundaki kursiyerler, kurs başlangıcında kendilerinin diktiği kıvırcık fideleriyle yakından ilgileniyor. Gübreleme, ilaçlama, yabancı otla mücadele gibi işlemler, alanında uzman personel eşliğinde bizzat öğrenciler tarafından gerçekleştiriliyor. Teorik bilginin yanında uygulamalı eğitim sunan model, katılımcıların teorik bilgileri sahada pekiştirmesini sağlıyor.

Mezun olanlara büyükşehir desteği

Tarım Akademisi'nde ayrıca arı yetiştiriciliği, sebze yetiştiriciliği ve üzümsü meyve yetiştiriciliği gibi farklı branşlarda eğitim başvuruları alınmaya devam ediyor. Eğitimler, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Arslanbey Yerleşkesi'nde modern sera ve bahçe alanlarında sürdürülüyor. Mezun olan kursiyerler, belediyenin tarım desteklerinden (fide, tohum, gübre gibi) öncelikli ve artırılmış oranlarda yararlanma hakkı elde ediyor.

Başvuru şartları ve kayıt işlemleri

Gelecek süreçte farklı branşlarda yeni eğitimlerin açılması planlanıyor. Tarım Akademisi'ne katılmak isteyenler, kayıt işlemlerini www.istihdamakademileri.com adresi üzerinden gerçekleştirebilir. Aday çiftçi eğitimi için 16-55 yaş aralığı şartı aranırken, diğer branşlara çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan herkes başvurabiliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kocaeli, Ekonomi, Tarım, Yerel, Son Dakika

