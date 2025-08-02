Kocaeli\'de Ulaşım Altyapısı Güçlendiriliyor

Kocaeli'de kent genelindeki ulaşım ağının güvenliği ve konforunu artırmak amacıyla altyapı bakım ve onarım çalışmaları sürdürülüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterler, üst ve alt geçitler ile sinyalizasyon sistemleri gibi unsurlarda düzenli denetim gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda kent genelindeki alt geçitlerde bulunan aydınlatma sistemlerinin bakımını yapıyor.

Ekipler son olarak, Gebze ilçesinde TEM Otoyolu çıkışı yan yol girişindeki Millet Bahçesi güzergahında bulunan alt geçitteki arızalı aydınlatmaları onardı. - KOCAELİ