 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocaeli'de Vatandaşlar 2024'e Renkli Görüntülerle Girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de Vatandaşlar 2024'e Renkli Görüntülerle Girdi

Kocaeli'de yeni yıla dans ederek ve şarkı söyleyerek giren vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Bir vatandaş ise at üstünde girerek, '2024 yılına Noel Baba ile değil, 'At Türkün kanadıdır' deyip atla giriyoruz' dedi. Kutlamalar dron ile havadan da görüntülendi.

Kocaeli\'de Vatandaşlar 2024\'e Renkli Görüntülerle Girdi
01.01.2024 - 00:50,
Abone Ol

Kocaeli'de 2024'e 'merhaba' diyen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Kimi vatandaşlar yeni yıla dans ederek ve şarkı söyleyerek girerken, bir vatandaş ise "2024 yılına Noel Baba ile değil, 'At Türkün kanadıdır' deyip atla giriyoruz" diyerek at üstünde girdi.

Kocaeli'de vatandaşlar yeni yıla dışarda sevdikleri ile birlikte girdi. Kırmızı halı ve yılbaşı süsleri ile renklenen sokakta vatandaşlar müzik eşliğinde dans etti. Bir vatandaş ise, "2024 yılına Noel Baba ile değil, 'At Türkün kanadıdır' deyip atla giriyoruz" diyerek at üstünde girdi. Kentteki kutlamalar, dron ile havadan da görüntülendi.

Duygu Ergül, "Bu yıl acısıyla tatlısıyla güzel geçti. Depremler ve kayıplar sebebiyle üzüntümüz fazlaydı. Yeni yıl daha güzel olacak diye umut ediyoruz. Yeni yılda sağlıktan başka hiçbir şey istemiyoruz" diye konuştu.

"2024 yılından güzel şeyler bekliyoruz"

Yeni yıla ailesi birlikte giren Demirdişli, "Çok güzel yıl geçirdim. Üzüntülerimiz, acılarımızı hep birlikte paylaşarak yaşadık fakat kendi ve ailem adına güzel bir yıl geçirdik. 2024 yılından güzel şeyler bekliyoruz. Bu akşam ailemle eğlenmeye çıktık" şeklinde konuştu.

"2024 yılına Noel Baba ile değil, 'At Türkün kanadıdır' diyerek atla giriyoruz"

Yeni yıla at üstünde giren Sümmani Yılmaz, "At Türkün kanadıdır. 2024 yılına Noel Baba ile değil, 'At Türkün kanadıdır' diyerek atla giriyoruz. Bizim gurur duyduğumuz attır, Noel Baba bizim işimiz değildir. 2023 yılı benim için çok güzel geçti, 2024'e de dua ederek giriyoruz. İnşallah güzel geçer. Vatanımıza, milletimize kazasız belasız, savaşsız bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Noel Baba, Kocaeli, Kültür, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de Vatandaşlar 2024'e Renkli Görüntülerle Girdi - Son Dakika


00:24
Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21
İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16
Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53
İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51
Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24
Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi

Son Dakika
00:24 Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21 İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53 İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24 Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 01:24:45. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Vatandaşlar 2024'e Renkli Görüntülerle Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement