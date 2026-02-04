Başiskele'de yapı ruhsatı işlemlerinde "dijital" kolaylık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başiskele'de yapı ruhsatı işlemlerinde "dijital" kolaylık

Başiskele\'de yapı ruhsatı işlemlerinde "dijital" kolaylık
04.02.2026 15:49  Güncelleme: 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ve Başiskele Belediyesi arasında imzalanan protokolle, yapı ruhsatı süreçleri dijital ortama taşınıyor. Artık vatandaşlar, gerekli belgeleri almak için İSU şube müdürlüklerine gitmek zorunda kalmayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ile Başiskele Belediyesi arasında, yapı ruhsat süreçlerini hızlandıracak dijital entegrasyon protokolü imzalandı.

İSU Genel Müdürlüğü'nün "Dijitalde Hayat Kolay" projesi kapsamında geliştirilen e-İmar sistemine Başiskele Belediyesi de dahil oldu. İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ve Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü tarafından imzalanan protokolle, yapı ruhsatı alım sürecindeki bürokrasi azaltıldı.

Uygulama sayesinde vatandaşlar, "Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi" ile "Sıhhi Tesisat Onay Belgesi"ni almak için İSU şube müdürlüklerine gitmek zorunda kalmayacak. Belgeler, dijital ortamda doğrudan belediye sistemine aktarılacak. Daha önce Darıca, Körfez ve Dilovası belediyeleriyle de hayata geçirilen sistem, zaman ve kağıt tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

Törende konuşan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, vatandaşların işini kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Yapı ruhsatı sürecinde vatandaşlarımızın belediye ve İSU arasında gidip gelmesini ortadan kaldırıyoruz. Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi ile sıhhi tesisat onay süreçleri artık tamamen dijital ortamda yürütülecek. Bugün itibarıyla uygulamaya geçiyoruz. Başiskele'de inşaat yapan vatandaşlarımız için ciddi bir zaman tasarrufu sağlanmış olacak" dedi.

"Dijital dünyaya hızla ayak uydurmalıyız"

Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü de dijital dönüşümü öncelikli alan olarak gördüklerini vurguladı. Protokolün çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sunacağını kaydeden Özlü, "Bu protokol sayesinde vatandaşlarımızın belediye ve İSU arasındaki evrak süreci tamamen dijital ortama taşınmış olacak. Zaman tasarrufunun yanı sıra kağıt kullanımının azalmasıyla hem çevresel hem de ekonomik katkı sağlanacak. Dijitalleşen dünyaya hızla ayak uydurmak zorundayız. Bu iş birliğiyle vatandaşımızın hayatında önemli bir kolaylığı daha hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Başiskele, Belediye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başiskele'de yapı ruhsatı işlemlerinde 'dijital' kolaylık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis ve şike soruşturmasında tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahis ve şike soruşturmasında tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı
Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı

16:23
Bu neyin mesajı Savaş çanları çalarken, Time dergisi ’’After the Ayatollah’’ kapağıyla çıktı
Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi ''After the Ayatollah'' kapağıyla çıktı
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
14:47
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber
Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
14:33
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 16:47:37. #7.11#
SON DAKİKA: Başiskele'de yapı ruhsatı işlemlerinde "dijital" kolaylık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.