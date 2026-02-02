Zabıtadan Ramazan denetimi

Kocaeli'de zabıta ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için kent genelindeki marketlerde denetimlerini sıklaştırdı. Denetimler sırasında bazı ürünlerin son kullanma tarihleri geçtiği halde satışa sunulduğu tespit edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, vatandaşların Ramazan ayı öncesinde gıda ve diğer tüm ürünlere güvenli, sağlıklı ve mevzuata uygun fiyat politikasıyla ulaşabilmesi için denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde temel gıda ürünleri, hijyen şartları ve ürün etiketleri titizlikle kontrol edildi. Denetimler sırasında bazı ürünlerin son kullanma tarihleri geçtiği halde satışa sunulduğu tespit edildi. Bu ürünler raflardan toplanarak imha edildi.

Etiket, raf ve kasa kontrolü yapıldı

Zabıta ekipleri, temel gıda ürünlerinde fiyat farklılıklarını önlemek amacıyla etiket kontrollerine ağırlık verdi. Kurallara uymayan işletmelere ise gerekli uyarılar yapılarak mevzuat çerçevesinde işlem başlatıldı. Zabıta ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ürün raf fiyatlarının kasa fiyatlarıyla birebir örtüşmesi gerektiğini tüm işletmecilere vurguladı.

Şikayetlerinizi 153'e bildirin

Zabıta ekipleri, fırsatçılık ve halk sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı sıfır toleransla hareket ediyor. Denetimler, Ramazan boyunca 12 ilçede aralıksız sürecek. Zabıta ekipleri, vatandaşların halk sağlığını tehdit eden durumla karşılaşması durumunda Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi'ni arayarak şikayetlerini bildirmelerini istedi. - KOCAELİ