Kocaeli\'de Zabıta Ekiplerinden Örnek Davranış

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Kocaeli'de zabıta ekipleri cüzdanını düşüren vatandaşın yardımına koştu. Zabıta ekiplerinin dikkatiyle bulunan cüzdan, sahibine teslim edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıtası, İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda rutin denetimlerini sürdürdüğü sırada bir cüzdan buldu. Cüzdan içerisindeki kimlikten vatandaşın adres bilgisine ulaşan zabıta ekipleri, cüzdanı kısa sürede sahibine teslim etti. Cüzdanını bulmanın sevincini yaşayan vatandaş, duyarlılıkları için ekibe teşekkür etti. - KOCAELİ