Kocaeli'deki Minik Çevreciler Hasat Sevinci Yaşadı - Son Dakika
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Kocaeli'deki Minik Çevreciler Hasat Sevinci Yaşadı

Kocaeli\'deki Minik Çevreciler Hasat Sevinci Yaşadı
06.08.2025 10:02  Güncelleme: 10:03
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Kocaeli'deki Lokomotif Çocuk Köyü'nde minik çocuklar, 'Minik Çevreciler Vagonu' projesi kapsamında kendi ektikleri sebzeleri hasat ederek doğa ile olan bağlarını güçlendirdi.

Kocaeli'deki Lokomotif Çocuk Köyü'nde, geleceğin doğa dostu bireyleri toprakla buluşmanın sevincini yaşadı. Eğitim yılı boyunca kendi elleriyle ektikleri sebzeleri büyük heyecanla yetiştiren minikler, hasat zamanı geldiğinde emeklerinin karşılığını aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Lokomotif Çocuk Köyü, 3-6 yaş aralığındaki çocukların özgürce kendilerini keşfetmelerine imkan sağlarken, doğa ile iç içe öğrenme ortamı da sunuyor. Bu kapsamda hayata geçirilen, "Minik Çevreciler Vagonu" projesi ile çocuklar doğa bilinci ve sürdürülebilir tarımın temel değerleriyle tanışıyor. Loko Bahçe'de domates, salatalık ve biber gibi sebzeleri kendi elleriyle diken çocuklar, onları büyütüp olgunlaşmasını sabırla bekledi. Yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını almak için öğretmenlerinin eşliğinde bahçeye çıkan minik çevreciler, büyümelerini sabırla bekledikleri ürünleri büyük sevinçle topladı. Hasat sırasında domates, salatalık ve biberleri dalından tek tek koparan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Doğayla birebir temas kurarak üretmenin keyfini yaşayan çocuklar, sadece sebze toplamayı değil, aynı zamanda emeğin değerini ve doğaya saygıyı da öğrenmiş oldu.

Lokomotif Çocuk Köyü'nde yürütülen çalışmalarla çocuklara erken yaşta sorumluluk alma, sağlıklı beslenme ve çevre bilinci kazandırılıyor. Loko Bahçe, çocukların toprakla güçlü bağ kurmasını sağlayarak, onları daha sürdürülebilir ve doğayla barışık bir geleceğe hazırlıyor. Küçük yaşta edinilen bu değerli deneyimler sayesinde minik çevreciler, doğaya duyarlı bireyler olarak yetişiyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'deki Minik Çevreciler Hasat Sevinci Yaşadı - Son Dakika

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