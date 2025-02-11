Kocaeli heyeti deprem bölgesinde inceleme yapacak - Son Dakika
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Yerel

Kocaeli heyeti deprem bölgesinde inceleme yapacak

Kocaeli heyeti deprem bölgesinde inceleme yapacak

Büyükşehir Belediyesi bir yandan afetlere karşı bilinç oluştururken bir yandan da afetlere yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

11.02.2025 11:28  Güncelleme: 11:30
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Büyükşehir Belediyesi bir yandan afetlere karşı bilinç oluştururken bir yandan da afetlere yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, ilçe belediyelerden katılımcılarla birlikte inceleme yapmak üzere deprem bölgesine hareket etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, deprem başta olmak üzere her türlü afetle mücadeleyi güçlendirmek ve kentin afetlere yönelik direncini artırmak için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, ilçe belediyelerden katılımcılarla birlikte deprem bölgelerinde inceleme başlattı. 12 ilçe belediyesinden temsilcilerin yer aldığı heyet, 6 Şubat depreminin merkez üssü olan Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Malatya ve Gaziantep'te incelemelerde bulunacak.

Deprem bölgesine gerçekleştirilecek ziyarette; deprem sırası ve sonrasında meydana gelen fiziki, ekonomik, sosyal değişimlerin yerinde tespiti ve bölgede deprem sonrasında yapılan iyileştirme çalışmalarına yönelik faaliyetler yerinde gözlemlenecek. Şehirlerde kamu kurumları da ziyaret edilecek. Ayrıca Kocaeli adına deprem şehitlerini anmak amacıyla her ilde 41 ağaç dikimi yapılacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli heyeti deprem bölgesinde inceleme yapacak - Son Dakika

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