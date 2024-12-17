Kocaeli İtfaiye Dairesi 96 Yeni İtfaiye Eri Alıyor - Son Dakika
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Kocaeli İtfaiye Dairesi 96 Yeni İtfaiye Eri Alıyor

Kocaeli İtfaiye Dairesi 96 Yeni İtfaiye Eri Alıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, itfaiye eri alımı için uygulamalı sınav yapıyor. Yazılı sınavı geçen 480 aday, uygulamalı sınavla değerlendiriliyor ve başarılı olan 96 aday itfaiye eri olarak istihdam edilecek.

17.12.2024 12:48  Güncelleme: 12:50
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından itfaiye eri alımı için uygulamalı sınav yapılıyor. Sınavlarda başarılı olan 96 aday, itfaiye eri olarak istihdam edilecek.

Verdiği profesyonel eğitimlerle Türkiye'nin eğitim üssü haline gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi gücüne güç katmaya devam ediyor. Bu kapsamda 480 aday ilk etapta yazılı sınava tabi tutuldu. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan yazılı sınava 480 aday katıldı. Yazılı sınavın ardından adaylar uygulamalı sınava girmeye başladı. Her gün ortalama 48 adayın katıldığı uygulamalı sınav 27 Aralık'a kadar sürecek.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın parkurlarında gerçekleşen uygulamalı sınavda 480 aday, "yetenek ve fiziksel dayanıklılık" ile "araç kullanımı değerlendirme" parkurlarında uygulamalı sınava girdi. Birçok yeterliliğin test edildiği uygulamalı sınavda uzmanlar, adayların gösterdikleri performansa göre notlarını veriyor. İki hafta boyunca devam edecek uygulamalı sınav ile daha önce yapılan yazılı sınavın ortalaması neticesinde başarılı olan 96 aday, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde itfaiye eri olarak istihdam edilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli İtfaiye Dairesi 96 Yeni İtfaiye Eri Alıyor - Son Dakika

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