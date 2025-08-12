Kocaeli İtfaiyesi, Çanakkale\'deki Orman Yangınına Müdahale İçin Gönderildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale'de devam eden orman yangını söndürme çalışmalarına destek için bölgeye itfaiye ekibi gönderdi.

Çanakkale'de rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınına müdahale çalışmalarına destek amacıyla Kocaeli İtfaiyesi'nden bir ekip oluşturuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 3 araç ve 6 personelden oluşan ekibin Çanakkale'ye hareket ettiğini bildirdi. Büyükakın, yaptığı açıklamada, "Çanakkale'deki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek üzere ekiplerimizi bölgeye gönderdik. Rabbim yar ve yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ