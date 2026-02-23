Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, taşkın riskine karşı Edirne'de - Son Dakika
23.02.2026 21:54  Güncelleme: 21:56
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Edirne'deki taşkın riski için alarma geçti. Deneyimli personel ve tam donanımlı araçlarla destek veren ekipler, AFAD ile koordineli olarak su baskınlarına karşı müdahalelerde bulunacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Edirne'de artan taşkın riskine karşı alarma geçti. Tam donanımlı araç, deneyimli personel ve gelişmiş ekipmanlarla yola çıkan ekipler, Edirne'de taşkın tehlikesine karşı yürütülen çalışmalara tam destek verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ülke genelinde afetlere karşı sergilediği hızlı ve koordineli müdahale anlayışını bir kez daha ortaya koyarak Edirne için harekete geçti. Edirne ve çevresinde son günlerde etkisini artıran yoğun yağışlar, Meriç Nehri ve Tunca Nehri'nin su seviyelerinde ciddi yükselişe neden oldu. Bulgaristan'daki barajlardan gerçekleştirilen kontrollü su salımları ise bölgedeki taşkın riskini artırdı. Bu gelişmeler üzerine ilgili kurumlar alarma geçerken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler de artan taşkın riskine karşı destek vermek amacıyla Meriç Havzası'nda konuşlandı.

AFAD ile koordineli müdahale

Su baskınlarına hızlı ve etkin müdahale edilmesi için hazırlıklarını tamamlayan Kocaeli İtfaiyesi, AFAD personelleri ile koordineli şekilde yola çıktı. Kocaeli İtfaiyesi, güçlü teknik altyapı ve tecrübesiyle taşkın riskine karşı sahada aktif rol üstlenecek. Tam donanımlı araç, deneyimli personel ve gelişmiş ekipmanlarla bölgeye hareket eden ekipler, taşkın ve su baskınlarına karşı yürütülen çalışmalara tam destek verecek.

Yıldırım: "Etkin görev üstlendik"

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi olarak Edirne'de etkin görev üstleneceklerini ifade etti. Gelen ihbarlar doğrultusunda hareket edeceklerini belirten Yıldırım, su tahliyesini rahatlatacak müdahalelerle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçeceklerini söyledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Edirne, Yerel, AFAD, Son Dakika

