Kocaeli itfaiyesi, Yalova'daki gemi tersanelerinde çalışan personellere yangına müdahale eğitimi verdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yalova'daki gemi tersaneleri personeline "ileri düzey yangın eğitimi" verdi. Teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilen eğitimler, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Merkezi (KOBİTEM) tesislerinde gerçekleştirildi. Eğitimde kişisel korunma donanımı, kapalı ve dumanlı ortamlarda ilerleme, kapalı ve dumanlı ortamlarda yön bulma ve yangın kaynağı arama, kazazede taşıma teknikleri, sedyeler, akaryakıt yangınlarında köpük uygulamaları, çok katlı yapı yangınlarında ekip organizasyonu ve söndürme stratejisi başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler sunuldu. KOBİTEM eğitim merkezinde yer alan simülatör ve istasyonlar ile gerçekçi yangın durumlarına karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. - KOCAELİ
Son Dakika › Yerel › Kocaeli İtfaiyesi, Yalova'daki gemi tersanelerinde çalışan personellere yangına müdahale eğitimi verdi - Son Dakika
Erzincan'da maden soruşturmasıyla ilgili saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı
Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan ve liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, kaleci Livakovic'in performansını artırmak için harekete geçti. Hırvat file bekçisinin performansını yükseltecek bir kaleci antrenörü arayan Fenerbahçe'nin, Livakovic'in eski antrenörü Sandro Zufic ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisinin ilk bölümü dün akşam yayınlandı. Evgar'ın ev hanımı olan Bahar karakterine verdiği canlı performans izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Evgar'ın eleştiren arkadaşına verdiği güçlü cevap da alkış aldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yerel seçim için belediye başkan adaylarını açıkladı. Akşener'in açıklamasına göre İYİ Parti'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert oldu. Ayrıntılar geliyor...
Erzincan'daki maden sahasında göçük altında kalan işçileri arama çalışmaları devam ederken Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün kuzeni göçük altında kalan bir vatandaşı yanına alıp kamera önünde şov yapması tepki çekti.
İngiltere'de yıllık enflasyon Ocak ayında, yüzde 4.2'ye yükselebileceği yönündeki tahminlerin aksine değişmeyerek yüzde 4 seviyesinde sabit kaldı.
Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde öve öve bitiremediği ve "Bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur. Şu ismi bir kenara yazar mısın: Jaden Philogene" dediği yıldız futbolcu dün akşam inanılmaz bir gol attı.
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1968 lira seviyesinden işlem görüyor. Düşüş eğilimini beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı ise yatay seyrediyor. ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri, Fed'in faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörüleri artırırken, Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.
Sizin düşünceleriniz neler ?