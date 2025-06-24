Kocaeli İtfaiyesi, Yangın ve Acil Durum Eğitimi ile Kapasitesini Arttırıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, muhtemel afet ve yangınlara karşı müdahale kapasitesini artırmak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında son olarak, "Acil Durum Ekip Eğitimi" ile "Yangın Önleme ve Söndürme Teknikleri Eğitimi" verildi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından verilen eğitimler toplam 40 saat sürüyor. Programda yanma ve yangın, yangın yerindeki tehlikeler, kişisel koruyucu ekipmanlar, yangına müdahale ekipmanları, söndürme maddeleri ve teknikleri, yangına müdahale organizasyonu ile trafik kazalarında teknik kurtarma gibi kritik konular işlendi.

İtfaiye eğitmenleri tarafından uygulamalı ve teorik olarak verilen eğitimlerle, afet ve yangınlara müdahale ekiplerinin donanımı güçlendiriliyor. - KOCAELİ